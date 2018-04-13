В Балтийском море разбился роSSийский военный вертолет Ка-29
Найдено тело одного из двух пилотов.
РоSSийский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.
"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", - рассказал источник.
Официальных сообщений от Минобороны РоSSии по этому поводу пока нет.
Напомним, ранее в Хабаровске в результате крушения вертолета Ми-8, который учебно-тренировочный полет, погибли шесть человек.
7 апреля вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
12.04.2018 18:25
13.04.2018 09:07