В Балтийском море разбился роSSийский военный вертолет Ка-29

Найдено тело одного из двух пилотов.

РоSSийский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", - рассказал источник.

Официальных сообщений от Минобороны РоSSии по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее в Хабаровске в результате крушения вертолета Ми-8, который учебно-тренировочный полет, погибли шесть человек.

7 апреля вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне.