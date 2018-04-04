Два человека погибли и трое пострадали в ДТП со "скорой помощью" в Харькове

В машину врачей врезалась легковушка "Славута".

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП со "скорой помощью", которое произошло вечером 3 апреля в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Авария произошла около 22:25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция установила, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате водитель и пассажир "Славуты" погибли на месте ДТП, а три человека, находившиеся в скорой - фельдшер, врач и пациент - получили различные травмы.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: hk.npu.gov.ua