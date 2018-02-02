Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением

Все короткие авиарейсы в Норвегии к 2040 году будут осуществляться на самолетах, приводимых в движение электрическими силовыми агрегатами.

Государственный оператор норвежских аэропортов «Авинор» недавно заявил, что к 2040 году все норвежские лайнеры, осуществляющие рейсы продолжительностью до 1,5 часов, должны стать полностью электрическими. Планируется, что электросамолеты будут обслуживать не только внутренние рейсы, но и осуществлять полеты в соседние скандинавские столицы. В ближайшем будущем Avinor объявит тендер для тестирования коммерческого маршрута – в 2025 году в рамках этой программы в небо поднимется первый полностью электрический самолет, рассчитанный на 19 мест.

Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем нефти и газа в Западной Европе, занимает лидирующие позиции в области электротранспорта. Она имеет больше электрических автомобилей на своих дорогах с точки зрения доли на рынке, чем любая другая страна в мире. В 2017 году более половины новых регистраций автомобилей в Норвегии составили именно электромобили и гибридные транспортные средства. Кроме того, страна разрабатывает несколько проектов электрического судоходства. Программа электрического воздушного транспорта даст возможность существенно сократить выбросы парниковых газов, вдвое снизит уровень шума во время перелетов и эксплуатационные расходы.

Стоит отметить, что в Норвегии идеальные условия для использования электросамолетов. В стране функционирует около тридцати небольших аэропортов с короткой взлетно-посадочной полосой, особенно на севере и в Регионе фьордов. Иногда перелет занимает всего около десяти минут.

В летние месяцы (июль и август) можно купить двухнедельный абонемент на неограниченное количество перелетов по Норвегии, чтобы увидеть всю страну за одну поездку. Цена составит от 370 до 498 евро в зависимости от количества обслуживаемых зон, детский билет обойдется на 25% дешевле.



