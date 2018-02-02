Норвегия станет первой страной в мире с «электрическим» авиасообщением

Все короткие авиарейсы в Норвегии к 2040 году будут осуществляться на самолетах, приводимых в движение электрическими силовыми агрегатами.

Государственный оператор норвежских аэропортов «Авинор» недавно заявил, что к 2040 году все норвежские лайнеры, осуществляющие рейсы продолжительностью до 1,5 часов, должны стать полностью электрическими. Планируется, что электросамолеты будут обслуживать не только внутренние рейсы, но и осуществлять полеты в соседние скандинавские столицы. В ближайшем будущем Avinor объявит тендер для тестирования коммерческого маршрута – в 2025 году в рамках этой программы в небо поднимется первый полностью электрический самолет, рассчитанный на 19 мест.

Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем нефти и газа в Западной Европе, занимает лидирующие позиции в области электротранспорта. Она имеет больше электрических автомобилей на своих дорогах с точки зрения доли на рынке, чем любая другая страна в мире. В 2017 году более половины новых регистраций автомобилей в Норвегии составили именно электромобили и гибридные транспортные средства. Кроме того, страна разрабатывает несколько проектов электрического судоходства. Программа электрического воздушного транспорта даст возможность существенно сократить выбросы парниковых газов, вдвое снизит уровень шума во время перелетов и эксплуатационные расходы. 

Стоит отметить, что в Норвегии идеальные условия для использования электросамолетов. В стране функционирует около тридцати небольших аэропортов с короткой взлетно-посадочной полосой, особенно на севере и в Регионе фьордов. Иногда перелет занимает всего около десяти минут. 

В летние месяцы (июль и август) можно купить двухнедельный абонемент на неограниченное количество перелетов по Норвегии, чтобы увидеть всю страну за одну поездку. Цена составит от 370 до 498 евро в зависимости от количества обслуживаемых зон, детский билет обойдется на 25% дешевле. 

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогахКиев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогах
Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в КиевеЧетыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве
Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигаретПроводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Руководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работыРуководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работы
Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-ЛьвовИтальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов
Блок рекламы


Похожие новости
За год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и TeslaЗа год в мире продали свыше миллиона электрокаров. В топе — «китайцы» и Tesla
Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.Tesla Model S стала универсалом. Самым быстрым в мире.
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
Выпущена первая в мире печатная автобусная остановкаВыпущена первая в мире печатная автобусная остановка
Назван самый загруженный авиамаршрут в миреНазван самый загруженный авиамаршрут в мире
В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)
В Тихом океане нашли затонувшую австралийскую подлодку времен Первой мировой войныВ Тихом океане нашли затонувшую австралийскую подлодку времен Первой мировой войны
Швейцарские машиностроители показали самую крутую в мире фуникулерную линию (ВИДЕО)Швейцарские машиностроители показали самую крутую в мире фуникулерную линию (ВИДЕО)
На Львовщине завершили ремонт трассы Львов-Тернополь, которая станет частью Highway GOНа Львовщине завершили ремонт трассы Львов-Тернополь, которая станет частью Highway GO
В Китае самый большой в мире самолет-амфибию подготовили к первому полетуВ Китае самый большой в мире самолет-амфибию подготовили к первому полету
Последние новости
Подгружаем последние новости