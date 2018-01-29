Владельца львовских маршруток поймали пьяным за рулем

Суд может оштрафовать его на 10200 грн и лишить права управлять автомобилем на 1 год.

Владельца львовских маршруток поймали пьяным за рулем
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Патрульные Львова поймали в пьяном виде за рулем автомобиля Audi A6 одного из владельцев компании "Фиакр-Львов", работающей на рынке автобусных перевозок.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

По словам правоохранителей, патрульные в ночь на субботу получили информацию, что водитель автомобиля Audi A6 может находиться в нетрезвом состоянии. Автомобиль задержали в Сокольниках примерно в 01:00 27 января, а у водителя были заметны признаки алкогольного опьянения. При этом от проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Патрульные составили на нарушителя админпрокол. Суд может оштрафовать его на 10200 грн и лишить права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Как рассказал основатель общественной организации "Питбуль", которая помогает выявлять нетрезвых водителей, Маркиян Кравченко, о том, что Роман Левик (владелец "Фиакр-Львов") сел нетрезвым за руль, патрульным сообщил активист их организации. Он увидел как Левик выходил из ресторана и садился в автомобиль с признаками опьянения.

Комментарий самого Левика получить не удалось. Отметим, что "Фиакр-Львов" является одной из пяти компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки во Львове, обслуживая автобусные маршруты № 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада в три раза повысила штрафы за вождение в пьяном виде. Также МВД предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД в пьяном виде.


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