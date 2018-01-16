Пилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварии

Самолет авиакомпания Pegasus съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон из-за внезапного увеличения скорости правого двигателя.

Об этом сообщает турецкое агентство Dogan .

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту в субботу, 13 января 2018 года, после приземления съехал со взлетной полосы и застрял на склоне над Черным морем. Все пассажиры и экипаж были эвакуированы, и никто не пострадал.

Сообщается, что после аварии пилоты рассказали группе следователей, что правый двигатель самолета внезапно увеличил скорость, из-за чего воздушное судно резко повернуло налево и выехало за пределы полосы.

Также сообщается, чтоэкипаж проверили на алкоголь и другие вещества, но все тесты были отрицательными. Сейчас эксперты изучают информацию "черных ящиков" самолета.

15 января в аэропорту Трабзона ведутся работы по буксировке самолета со склона.