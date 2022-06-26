Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський

Футболіст "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував черговий ракетний обстріл росіянами Києва - один зі снарядів потрапив до 9-поверхового житлового будинку.

"Доброго ранку, Європа. Це Київ сьогодні. Терористи бомблять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав футболіст у Twitter .

Good morning, Europe.

It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK — Ruslan Malinovskyi ?? (@malinovskyi18) June 26, 2022

Вранці по Києву було завдано ракетного удару російських військ - спалахнув і частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок, під завалами якого опинилися люди. Однією із постраждалих стала семирічна дівчинка.