Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський

Лідер збірної України відреагував на влучення ракети росіян по житловому будинку у Києві, інформує ZN.ua.

Терористи бомбять
Малиновський відреагував на обстріл Києва
© УАФ

Футболіст "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував черговий ракетний обстріл росіянами Києва - один зі снарядів потрапив до 9-поверхового житлового будинку.

"Доброго ранку, Європа. Це Київ сьогодні. Терористи бомблять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав футболіст у Twitter.

Good morning, Europe.
It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK

— Ruslan Malinovskyi ?? (@malinovskyi18) June 26, 2022

Вранці по Києву було завдано ракетного удару російських військ - спалахнув і частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок, під завалами якого опинилися люди. Однією із постраждалих стала семирічна дівчинка.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубківУ Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф
"Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля""Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля"
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Усик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншемУсик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншем
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости