Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Лідер збірної України відреагував на влучення ракети росіян по житловому будинку у Києві, інформує
Футболіст "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував черговий ракетний обстріл росіянами Києва - один зі снарядів потрапив до 9-поверхового житлового будинку.
"Доброго ранку, Європа. Це Київ сьогодні. Терористи бомблять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав футболіст у Twitter.
Good morning, Europe.— Ruslan Malinovskyi ?? (@malinovskyi18)
It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside.
pic.twitter.com/m7EUiHnlaK June 26, 2022
Вранці по Києву було завдано ракетного удару російських військ - спалахнув і частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок, під завалами якого опинилися люди. Однією із постраждалих стала семирічна дівчинка.