Вступникам на базі дев’яти класів уперше потрібно реєструвати електронні кабінети

Цього року абітурієнти, які здобули базову середню освіту, завершивши 9 класів, уперше матимуть створити електронні кабінети й подавати електронні заяви для вступу на денну чи дуальну форму навчання на фахового молодшого бакалавра. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників була відкрита сьогодні, 23 червня, на спеціальному сайті .

Для того, щоб створити кабінет необхідно вказати:

серію і номер документа про освіту;

номер документа, який посвідчує особу (без серії), тобто паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи свідоцтво про народження;

електронну адресу, що доступна для абітурієнта й не заборонена в Україні, щоб створити пароль для входу в кабінет.

Безпосередньо в кабінет також потрібно буде завантажити фотографію вступника й залишити контактні телефонні номери. Для осіб, які закінчили сільську школу у 2022 році, також треба буде надати довідку, що засвідчує реєстрацію в селі.