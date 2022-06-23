Вступникам на базі дев’яти класів уперше потрібно реєструвати електронні кабінети

Щоб вступити на навчання на фахового молодшого бакалавра, необхідно буде подавати електронні заяви, інформує ZN.ua.

Вступникам на базі дев’яти класів уперше потрібно реєструвати електронні кабінети
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Цього року абітурієнти, які здобули базову середню освіту, завершивши 9 класів, уперше матимуть створити електронні кабінети й подавати електронні заяви для вступу на денну чи дуальну форму навчання на фахового молодшого бакалавра. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників була відкрита сьогодні, 23 червня, на спеціальному сайті.

Для того, щоб створити кабінет необхідно вказати:

  • серію і номер документа про освіту;
  • номер документа, який посвідчує особу (без серії), тобто паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи свідоцтво про народження;
  • електронну адресу, що доступна для абітурієнта й не заборонена в Україні, щоб створити пароль для входу в кабінет.

Безпосередньо в кабінет також потрібно буде завантажити фотографію вступника й залишити контактні телефонні номери. Для осіб, які закінчили сільську школу у 2022 році, також треба буде надати довідку, що засвідчує реєстрацію в селі.


Максим Царук, ZN.ua





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