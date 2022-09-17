Володимир Чернишенко розповів, які нації найуспішніші в біотехнології

Завідувач відділу структури та функції білка Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Володимир Чернишенко розповів, які нації досягли найбільших успіхів у біотехнології і як узагалі вимірювати ці успіхи.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«Наука є інтернаціональна. Те, чим займаємося ми, чим займаються інші науковці, - це набуток усього людства», - підкреслює Володимир Чернишенко.

Як розповідає гість програми, коли вони планують наступний експеримент, розробку, то спершу читають статті, у яких інші люди описали свої наукові досягнення. У цій сфері, зазначає він, немає кордонів, це можуть бути напрацювання американців, європейців, африканців, тощо. Далі ж, закінчує експерт, коли вони додали до цієї інформації власні знання, переосмислили їх, вони займаються розробкою і захищають її патентом.

За його словами, якщо брати патент як мірило успішності нації у біотехнології, то це, мабуть, справді американці і китайці. Тим не менш, підкреслює гість програми, основне – це науковий пошук, а в ньому всі рівні.

«Одна із сотень наукових розробок стає патентом, один із сотень патентів здобуває впровадження. Але це не означає, що решта 99 наукових розробок нікуди не годяться, і це не значить, що решта 99 патентів теж нікуди не годяться. Справа в тому, що ніхто не може сказати, коли розробка, наукова інформація стане корисною, коли ми зможемо її використовувати», - пояснює Володимир Чернишенко.