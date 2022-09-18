Російська «ВКонтакті» почала забороняти збори коштів на підтримку армії РФ

Такі збори коштів не відповідають правилам соцмережі

Російська «ВКонтакті» почала забороняти збори коштів на підтримку армії РФ
Російська соцмережа забороняє збирати кошти для окупантів
© apostrophe.ua

Російська соціальна мережа «ВКонтакті» заборонила сбір коштів для на підтримку солдатів російської армії, які напали на Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням, на заборону збирати кошти для російських окупантів «поскаржився» відомий своєю антиукроїнською позицією музикант Пьотр Лундстрєм.

«Музикант збирає гроші на особисті карти та закуповує на них тепловізори, квадрокоптери та рації для підрозділів, які беруть участь у бойових діях в Україні», - йдеться у повідомленні.

Лундстрєм отримав повідомлення від підтримки сервісу, згідно з яким публікація особистих банківських реквізитів «розходиться з правилами Платформи».

Пізніше в соцмережі відреагували на повідомлення та попросили «співпрацювати лише з офіційними благодійними організаціями».


Артем Руденко, ZN.ua





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