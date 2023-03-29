FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію
Наслідки можуть посилитися, якщо фінансові потрясіння спричинять рецесію, інформує
Згідно з новим дослідженням Світового банку, світова економіка ризикує втратити десятиліття зростання. І ця втрата буде ще більш важкою, якщо нинішні фінансові потрясіння спричинять глобальну рецесію.
Міжнародна організація попередила, що пандемія Covid-19 і вторгнення Росії в Україну завдадуть довгострокової шкоди економічним показникам, підриваючи зусилля, спрямовані на підвищення світового рівня життя, скорочення бідності та боротьбу зі зміною клімату. Про це пише
Індерміт Гілл, головний економіст Світового банку, сказав, що падіння рівня сталого зростання було спричинене «меншою кількістю роботи, меншими інвестиціями та меншою торгівлею», ніж у більш швидкі періоди зростання та розвитку в 1990-х та 2000-х роках. Банк прогнозує, що темпи зростання, які світова економіка зможе підтримувати в цьому десятилітті, становитимуть лише 2,2% на рік. Хоча з 2011 до 2021 року цей показник становив з 2,6%, а в першому десятилітті 21 століття - 3,5%.