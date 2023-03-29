FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію

Наслідки можуть посилитися, якщо фінансові потрясіння спричинять рецесію, інформує ZN.ua.

FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію
© africanliberty.org

Згідно з новим дослідженням Світового банку, світова економіка ризикує втратити десятиліття зростання. І ця втрата буде ще більш важкою, якщо нинішні фінансові потрясіння спричинять глобальну рецесію.

Міжнародна організація попередила, що пандемія Covid-19 і вторгнення Росії в Україну завдадуть довгострокової шкоди економічним показникам, підриваючи зусилля, спрямовані на підвищення світового рівня життя, скорочення бідності та боротьбу зі зміною клімату. Про це пише Financial Times, додаючи, що, згідно з висновками Світового банку, наслідки нещодавніх потрясінь будуть більш довготривалими і призведуть до сповільнення темпів зростання до кінця поточного десятиліття. Воно буде приблизно на третину меним, ніж у перші 10 років 21-го століття.

Індерміт Гілл, головний економіст Світового банку, сказав, що падіння рівня сталого зростання було спричинене «меншою кількістю роботи, меншими інвестиціями та меншою торгівлею», ніж у більш швидкі періоди зростання та розвитку в 1990-х та 2000-х роках. Банк прогнозує, що темпи зростання, які світова економіка зможе підтримувати в цьому десятилітті, становитимуть лише 2,2% на рік. Хоча з 2011 до 2021 року цей показник становив з 2,6%, а в першому десятилітті 21 століття - 3,5%.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — ForbesУкраїнська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
НБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde CapitalНБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital
Одеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництвоОдеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництво
На Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський портНа Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський порт
Туреччина стала головним постачальником цитрусових в Україну у 2022 роціТуреччина стала головним постачальником цитрусових в Україну у 2022 році
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринкуНацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку
В Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогомВ Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогом
Україні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банкУкраїні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банк
Укргідроенерго зазнало збитків на 40 мільярдів через атаки РФУкргідроенерго зазнало збитків на 40 мільярдів через атаки РФ
Банки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйониБанки-банкрути у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйони
В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)
Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — НацбанкДержборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк
Найбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіянНайбільший банк Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів-росіян
Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всіПерше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі
Фонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривеньФонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости