FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію

Згідно з новим дослідженням Світового банку, світова економіка ризикує втратити десятиліття зростання. І ця втрата буде ще більш важкою, якщо нинішні фінансові потрясіння спричинять глобальну рецесію.

Міжнародна організація попередила, що пандемія Covid-19 і вторгнення Росії в Україну завдадуть довгострокової шкоди економічним показникам, підриваючи зусилля, спрямовані на підвищення світового рівня життя, скорочення бідності та боротьбу зі зміною клімату. Про це пише Financial Times , додаючи, що, згідно з висновками Світового банку, наслідки нещодавніх потрясінь будуть більш довготривалими і призведуть до сповільнення темпів зростання до кінця поточного десятиліття. Воно буде приблизно на третину меним, ніж у перші 10 років 21-го століття.

Індерміт Гілл, головний економіст Світового банку, сказав, що падіння рівня сталого зростання було спричинене «меншою кількістю роботи, меншими інвестиціями та меншою торгівлею», ніж у більш швидкі періоди зростання та розвитку в 1990-х та 2000-х роках. Банк прогнозує, що темпи зростання, які світова економіка зможе підтримувати в цьому десятилітті, становитимуть лише 2,2% на рік. Хоча з 2011 до 2021 року цей показник становив з 2,6%, а в першому десятилітті 21 століття - 3,5%.