В гонке NASCAR гонщик чудом уклонился от летевшего в него автомобиля

Во время гонки на десятом этапе чемпионата NASCAR в Талладеге, штат Алабама (США) произошел яркий эпизод, который мог закончиться трагедией.

Пилот Даррелл "Бубба" Уоллас, выступающий за 23XI Racing, похоже, родился в рубашке.

Гонщик Penske Джоуи Логано шел в лидирующей группе, однако не справился с управлением, подлетел и перевернулся в воздухе. Его автомобиль летел прямо в машину Уолласа, но пилоту 23XI Racing удалось чудом избежать страшной аварии и уклониться от столкновения.

"Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине", - прокомментировал событие Уоллас.