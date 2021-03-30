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2021-03-30
Александр Волков включен в Зал славы ФИБА
Прославленного украинского баскетболиста отметили в международной федерации.
Фото: ukrbasket.net
Одна из легенд украинского баскетбола, олимпийский чемпион сеульской Олимпиады-1988 в составе сборной СССР, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков включен в Зал славы ФИБА, сообщаетEurohoops.
Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила 12 человек, которые включены в Зал славы в 2020 году. Церемония состоится 18 июня.
Кроме Волкова в список также вошли:
- Стив Нэш (Канада)
- Светослав Пешич (Сербия)
- Изабелль Фьялковски (Франция)
- Мечислав Лопатка (Польша)
- Агнес Немет (Венгрия)
- Парк Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кеничи Сако (Япония)
- Юре Здовц (Словения)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервир (США).