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Одна из легенд украинского баскетбола, олимпийский чемпион сеульской Олимпиады-1988 в составе сборной СССР , бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков включен в Зал славы ФИБА, сообщаетEurohoops.

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила 12 человек, которые включены в Зал славы в 2020 году. Церемония состоится 18 июня.

Кроме Волкова в список также вошли: