Александр Волков включен в Зал славы ФИБА

Прославленного украинского баскетболиста отметили в международной федерации.

Фото: ukrbasket.net

Одна из легенд украинского баскетбола, олимпийский чемпион сеульской Олимпиады-1988 в составе сборной СССР, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков включен в Зал славы ФИБА, сообщаетEurohoops.

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила 12 человек, которые включены в Зал славы в 2020 году. Церемония состоится 18 июня.

Кроме Волкова в список также вошли:

  • Стив Нэш (Канада)
  • Светослав Пешич (Сербия)
  • Изабелль Фьялковски (Франция)
  • Мечислав Лопатка (Польша)
  • Агнес Немет (Венгрия)
  • Парк Шин Джа (Корея)
  • Модестас Паулаускас (Литва)
  • Кеничи Сако (Япония)
  • Юре Здовц (Словения)
  • Рубен Маньяно (Аргентина)
  • Тара Ван Дервир (США).

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