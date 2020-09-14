Капитан "Динамо" вошел в символический "Клуб 300"

В рамках второго тура Украинской премьер-лиги центральный матч был сыгран в Киеве - "Динамо" принимало "Десну".

Поединок завершился нулевой ничьей.

Добавим, что этот матч стал 300-м в карьере 29-летнего капитана киевлян Сергея Сидорчука. 226 встреч он отыграл за "Динамо", 45 - за запорожский "Металлург", в котором 23 августа 2009 года состоялся его дебют на высшем уровне в гостевом матче против одноклубников из Донецка (0:3), 29 - за национальную сборную.

186 раз Сергей выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 - в еврокубках, 28 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины.