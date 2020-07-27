"Динамо" заплатило свыше 16 млн гривень штрафов за поведение фанатов

Поведение болельщиков также влияет на платежеспособность клуба.

"Динамо" заплатило свыше 16 млн гривень штрафов за поведение фанатов
Фото: ФК "Динамо"

Стало известно, какой ущерб понесло киевское "Динамо" за последние четыре сезона из-за поведения своих болельщиков.

С сезона 2016/17, по решениям КДК ФФУ/УАФ, киевляне выплатили 5,75 млн грн штрафов (за файеры, петарды, запрещенную символику), сообщает

"Динамо Київ Inside".

Кроме того, за три года, согласно решению Федерации, "Динамо" провело три домашних матча без зрителей ("Черноморец", "Верес", "Ворскла"). Упущенная финансовая выгода от возможной реализации билетов составляет около 1,5 млн грн, не считая домашний матч Лиги чемпионов против "Маккаби", который также провели при пустом НСК "Олимпийский".

При этом за три года выступления в Лиге Европы УЕФА оштрафовала клуб за поведение болельщиков на общую сумму 250 тыс. евро или 7,75 млн грн.

Суммарно "Динамо" потеряло 16,345 млн грн из-за поведения фанатов.

Ранее сообщалось, что ультрас "бело-синих" и легенды "Динамо" жестко раскритиковали руководство клуба за

назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил с объяснением такого решения.

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