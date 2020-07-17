"Динамо" виграло "срібну" гонку в Українській Прем\'єр-лізі

"Два капітана" забезпечили динамівцям перемогу над "Зорею".

У передостанньому турі Української Прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" в очному протистоянні зійшлися "Динамо" і "Зоря" - претенденти на срібні медалі, які дають право взяти участь в кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

Поєдинок для господарів почався обескураживающе. Вже на 2-й хвилині Артем Громов після помилки захисників "Динамо" виконав своєрідний буліт і вивів гостей вперед - 0:1.

Однак потім за справу взялися "два капітана".

Спочатку, на 14-й хвилині віце-капітан динамівців Віктор Циганков зрівнює рахунок - 1:1.

Через хвилину капітан "Динамо" Сергій Сидорчук виводить киян вперед - 2:1.

А на 34-й хвилині Циганков встановлює остаточний результат матчу - 3:1.

"Динамо" здобуло доленосну перемогу, і, з урахуванням несподіваної осічки "Десни" в поєдинку з "Олександрією" (1:3), підопічним Олексія Михайличенка в заключному турі, який відбудеться в неділю, достатньо не програти аутсайдеру групи - "Колосу", щоб посісти друге місце в чемпіонаті.

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