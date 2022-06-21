The Telegraph виплатить компенсацію українській тенісистці за шкоду репутації

Британська газета The Telegraph вибачилася перед українською тенісисткою Даяною Ястремською та її батьком, а також погодилася виплатити компенсацію.

У повідомленні видання зазначається, що у матеріалі від 14 травня 2021 року Даяна Ястремська та її батько Олександр Ястремський звинувачувалися у спробі приховати звинувачення у допінгу після позитивного тесту.

У червні минулого року Незалежний трибунал Міжнародної федерації тенісу після повного слухання виніс вердикт, що позитивний допінг-тест Ястремської у грудні 2020 року не є наслідком порушення чи її провиною, тож тенісистка уникла покарання.

У The Telegraph погодилися з цим висновком та зазначили, що спортсменка та її батько нічого не приховували.

"Ми вибачаємося перед пані Ястремською та її батьком і погодилися виплатити їм компенсацію за страждання та шкоду репутації, яку завдала наша стаття", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що заборонений препарат местеролон міг потрапити в організм тенісистки внаслідок фізичного контакту з колишнім хлопцем, який приймав його. Сама Ястремська про це не знала.