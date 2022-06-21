The Telegraph виплатить компенсацію українській тенісистці за шкоду репутації

Видання вибачилося за одну із своїх публікацій.

The Telegraph виплатить компенсацію українській тенісистці за шкоду репутації
Ястремська уникла покарання за позитивну допінг-пробу
© btu.org.ua

Британська газета The Telegraph вибачилася перед українською тенісисткою Даяною Ястремською та її батьком, а також погодилася виплатити компенсацію.

У повідомленні видання зазначається, що у матеріалі від 14 травня 2021 року Даяна Ястремська та її батько Олександр Ястремський звинувачувалися у спробі приховати звинувачення у допінгу після позитивного тесту.

У червні минулого року Незалежний трибунал Міжнародної федерації тенісу після повного слухання виніс вердикт, що позитивний допінг-тест Ястремської у грудні 2020 року не є наслідком порушення чи її провиною, тож тенісистка уникла покарання.

У The Telegraph погодилися з цим висновком та зазначили, що спортсменка та її батько нічого не приховували.

"Ми вибачаємося перед пані Ястремською та її батьком і погодилися виплатити їм компенсацію за страждання та шкоду репутації, яку завдала наша стаття", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що заборонений препарат местеролон міг потрапити в організм тенісистки внаслідок фізичного контакту з колишнім хлопцем, який приймав його. Сама Ястремська про це не знала.


Данило Слесь, ZN.ua





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