The Telegraph виплатить компенсацію українській тенісистці за шкоду репутації
Видання вибачилося за одну із своїх публікацій.
Британська газета The Telegraph вибачилася перед українською тенісисткою Даяною Ястремською та її батьком, а також погодилася виплатити компенсацію.
У
У червні минулого року Незалежний трибунал Міжнародної федерації тенісу після повного слухання виніс вердикт, що позитивний допінг-тест Ястремської у грудні 2020 року не є наслідком порушення чи її провиною, тож тенісистка уникла покарання.
У The Telegraph погодилися з цим висновком та зазначили, що спортсменка та її батько нічого не приховували.
"Ми вибачаємося перед пані Ястремською та її батьком і погодилися виплатити їм компенсацію за страждання та шкоду репутації, яку завдала наша стаття", - сказано в повідомленні.
Варто зазначити, що заборонений препарат местеролон міг потрапити в організм тенісистки внаслідок фізичного контакту з колишнім хлопцем, який приймав його. Сама Ястремська про це не знала.