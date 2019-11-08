"Динамо" на выезде сыграло с "Копенгагеном" вничью

Предыдущий поединок команды провели в таким же результатом - 1:1.

Киевское "Динамо" сыграло свой выездной матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок завершился вничью - 1:1.

Киевляне пропустили гол уже на 4-й минуте: Стаге легко переправил мяч в пустые ворота.

Шанс отыграться динамовцы получили уже через 10 минут, однако Цыганков не реализовал пенальти.

Забить "Динамо" удалось во втором тайме. На 70-й минуте с линии штрафной мяч в ворота хозяев забил Вербич.

Теперь у киевлян и датчан по 6 очков в группе. Они лидируют после 4-х туров.

Напомним, в домашнем матче киевляне не смогли победить "Копенгаген". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился с таким же счетом - 1:1.