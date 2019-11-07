В центре Львова произошла массовая драка футбольных фанатов, пострадало два полицейских
В драке принимало участие около ста человек.
6 ноября, около 11 вечера, в центре Львова на Галицкой площади произошла массовая драка футбольных фанатов, в результате чего травмировано двух полицейских. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.
Сообщается, что в драке принимало участие около ста человек – футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции было доставлено 12 человек, из которых четверо львовян возрастом от 20-22 лет, все остальные – иностранцы.
"Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля ", - сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.
Напомним, 13 октября в Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб 22-летний парень. По словам свидетелей, драка началась между двух групп людей, после чего большинство участников конфликта начали бить ногами лежащего на земле парня.
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07.11.2019 13:33