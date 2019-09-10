Отбор Euro-2020: Сенсация в Баку

Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира Евро-2020 - 1:1.
 
Азербайджанцами руководит хорват Никола Юрчевич. 
Фото Отбор Euro-2020: Сенсация в Баку
Фото: azerisport.com
 
Вице-чемпионы мира лидируют в таблице группы E с 10 очками после 5 игр. На счету азербайджанцев это первое очко за 5 встреч.
 
Чемпионат Европы
 
Отборочный турнир
 
Группа E
 
Азербайджан - Хорватия - 1:1 (0:1)
 
Голы: Модрич, 11 - с пенальти (0:1). Халилзаде, 72 (1:1).
 
Азербайджан: Балаев, Пашаев (Халилзаде, 46), Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов (Махмудов, 60), Гараев, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Эюбов, 90), Эмрели.
 
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Модрич, Брозович, Влашич, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86).
 
Предупреждения: Брозович, 21. Кривоцюк, 62. Назаров, 67. Халилзаде, 69. Баришич, 70. Медведев, 90+3.
 
Судья: Шерер (Швейцария).
 
9 сентября. Баку. Стадион «Баксель Арена».

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