Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира Евро-2020 - 1:1.



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[url=http://novostey.com/sport/news884634.html]Отбор Euro-2020: Сенсация в Баку - Спорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/sport/news884634.html>Отбор Euro-2020: Сенсация в Баку - Спорт на Новостей.COM</a>

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