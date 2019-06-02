Драматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титула

Энтони Джошуа пока временно (?) стал экс-чемпионом мира по четырем версиям.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в ночь на 2 июня в Нью-Йорке, на легендарной арене Madison Square Garden провел свой дебютный бой на американском ринге.

Соперником британца был 29-летний мексиканский боксер Энди Руис-младший (32-1, 21 КО).

Поединок завершился оглушительным поражением британца.

Напомним, что изначально соперником Джошуа должен был стать непобежденный американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО), боксеры даже провели несколько горячих пресс-конференций, однако позже Джаррелл попался на употреблении запрещенных препаратов и был дисквалифицирован.

В бою с Руисом по началу ничего не предвещало сенсации. Джошуа первые два раунда контролировал бой.

Осторожность соперников первым взорвал Энтони, в третьем раунде отправив Энди в нокдаун. Многие подумали, что этот эпизод станет началом конца для мексиканца.

Однако, Руис поднялся и в следующей атаке в обмене ударами отправил на канвас уже чемпиона. Под конец раунда Джошуа еще раз побывал в нокдауне. Для многих это вызвало шок.

Фото: witter.com/SkySportsBoxing

Всё неожиданно закончилось в седьмом раунде, в котором британский боксер еще дважды оказался в нокдауне. Причем, после второго нокдауна, на вопрос рефери "сможет ли он продолжить бой" Джошуа попросту не убрал руки с канатов, что явилось сигналом для судьи прекратить бой.

Таким образом, Руис стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и первым мексиканцем - чемпионом мира в супертяжелом весе.

Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге.

В контракте двух бойцов перед боем имелся пункт о матч-реванше. Скорее всего Энтони им воспользуется. Ориентировочно бой может состояться в ноябре.