Драматично завершился в супертяжелом весе бой за четыре титула
Энтони Джошуа пока временно (?) стал экс-чемпионом мира по четырем версиям.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в ночь на 2 июня в Нью-Йорке, на легендарной арене Madison Square Garden провел свой дебютный бой на американском ринге.
Соперником британца был 29-летний мексиканский боксер Энди Руис-младший (32-1, 21 КО).
Поединок завершился оглушительным поражением британца.
Напомним, что изначально соперником Джошуа должен был стать непобежденный американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО), боксеры даже провели несколько горячих пресс-конференций, однако позже Джаррелл попался на употреблении запрещенных препаратов и был дисквалифицирован.
В бою с Руисом по началу ничего не предвещало сенсации. Джошуа первые два раунда контролировал бой.
Осторожность соперников первым взорвал Энтони, в третьем раунде отправив Энди в нокдаун. Многие подумали, что этот эпизод станет началом конца для мексиканца.
Однако, Руис поднялся и в следующей атаке в обмене ударами отправил на канвас уже чемпиона. Под конец раунда Джошуа еще раз побывал в нокдауне. Для многих это вызвало шок.
Таким образом, Руис стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и первым мексиканцем - чемпионом мира в супертяжелом весе.
Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге.
В контракте двух бойцов перед боем имелся пункт о матч-реванше. Скорее всего Энтони им воспользуется. Ориентировочно бой может состояться в ноябре.
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