Серия А: "Сассуоло" и "Рома" сыграли вничью (ВИДЕО)  

"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии.
 
Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице.
Фото Серия А: "Сассуоло" и "Рома" сыграли вничью (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
37-й тур 
 
"Сассуоло" - "Рома" - 0:0 
 
"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Бриньола, 77), Данкан, Маньянелли, Локателли (Аджапонг, 90+2), Бога (Ди Франческо, 81), Берарди.
 
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77), Дженгиз Юндер (Клайверт, 65).
 
Предупреждения: Дзаньоло, 40. Маньянелли, 41. Фасио, 49. Жуан Жезус, 52. Н`Зонзи, 86. Бриньола, 90+6. 
 
Судья: Мареска.
 
18 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
 


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