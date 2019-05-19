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Серия А: "Сассуоло" и "Рома" сыграли вничью (ВИДЕО) "Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице. Фото: gazzetta.it Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку. Чемпионат Италии Серия А 37-й тур "Сассуоло" - "Рома" - 0:0 "Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Бриньола, 77), Данкан, Маньянелли, Локателли (Аджапонг, 90+2), Бога (Ди Франческо, 81), Берарди. "Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77), Дженгиз Юндер (Клайверт, 65). Предупреждения: Дзаньоло, 40. Маньянелли, 41. Фасио, 49. Жуан Жезус, 52. Н`Зонзи, 86. Бриньола, 90+6. Судья: Мареска. 18 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Спорт-Экспресс

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