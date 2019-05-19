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2019-05-19
Серия А: "Сассуоло" и "Рома" сыграли вничью (ВИДЕО)
"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии.
Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице.
Фото: gazzetta.it
Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
37-й тур
"Сассуоло" - "Рома" - 0:0
"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Бриньола, 77), Данкан, Маньянелли, Локателли (Аджапонг, 90+2), Бога (Ди Франческо, 81), Берарди.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77), Дженгиз Юндер (Клайверт, 65).
Предупреждения: Дзаньоло, 40. Маньянелли, 41. Фасио, 49. Жуан Жезус, 52. Н`Зонзи, 86. Бриньола, 90+6.
Судья: Мареска.
18 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
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