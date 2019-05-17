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ЧМ-2019: Канада обыграла Францию (ВИДЕО) Сборная Канады добилась победы над командой Франции в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 - 5:2. В составе "кленовых листьев" дубль оформил форвард Энтони Манта, нападающие Энтони Чирелли и Марк Стоун, а также защитник Дарнелл Нерс ?забросили по одной шайбе. Фото: iihf.com В составе французов отличились игроки атаки Дамьен Флери и Антони Реш?. Канадцы, набрав 9 очков, поднялись на второе место в группе. В активе французов 1 балл и 7-е место. В следующем матче Канада встретится со сборной Германии, команда Франции сыграет со Словакией. Чемпионат мира Группа A Канада - Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) Голы: Манта - 4 (бол., Теодор, Сиверсон), 8:19 - 1:0. Нерс - 1 (Маршессо, Дюбуа), 10:50 - 2:0. Чирелли - 2 (Кутюрье, Райнхарт), 16:15 - 3:0. Флери - 3 (бол., Шакиашвили, Гуттиг), 36:13 - 3:1. Реш - 2, 42:55 - 3:2. Манта - 5, 48:36 - 4:2. Стоун - 2 (Маршессо), 50:27 - 5:2. Вратари: Харт - Бюйссе. Штраф: 8 - 10. Броски: 46 (16+16+14) – 23 (2+12+9). Судьи: Олунд, Рено. 16 мая. Кошице. Steel Arena. 4519 зрителей.

Спорт-Экспресс

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