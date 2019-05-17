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2019-05-17
ЧМ-2019: Канада обыграла Францию (ВИДЕО)
Сборная Канады добилась победы над командой Франции в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 - 5:2.
В составе "кленовых листьев" дубль оформил форвард Энтони Манта, нападающие Энтони Чирелли и Марк Стоун, а также защитник Дарнелл Нерс ?забросили по одной шайбе.
Фото: iihf.com
В составе французов отличились игроки атаки Дамьен Флери и Антони Реш?.
Канадцы, набрав 9 очков, поднялись на второе место в группе.
В активе французов 1 балл и 7-е место.
В следующем матче Канада встретится со сборной Германии, команда Франции сыграет со Словакией.
Чемпионат мира
Группа A
Канада - Франция - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Голы: Манта - 4 (бол., Теодор, Сиверсон), 8:19 - 1:0. Нерс - 1 (Маршессо, Дюбуа), 10:50 - 2:0. Чирелли - 2 (Кутюрье, Райнхарт), 16:15 - 3:0. Флери - 3 (бол., Шакиашвили, Гуттиг), 36:13 - 3:1. Реш - 2, 42:55 - 3:2. Манта - 5, 48:36 - 4:2. Стоун - 2 (Маршессо), 50:27 - 5:2.
Вратари: Харт - Бюйссе.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 46 (16+16+14) – 23 (2+12+9).
Судьи: Олунд, Рено.
16 мая. Кошице. Steel Arena. 4519 зрителей.
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