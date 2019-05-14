Новостей.COM ⇒ Спорт

ЧМ-2019: Дания разгромила Великобританию Сборная Дании разгромила команду Великобритании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2019 - 9:0. Нападающий Мортен Поульсен отметился хет-триком, форвард "Йокерита" Никлас Йенсен забросил две шайбы. Фото: iihf.com Датчане, набрав 5 очков, поднялись на четвертое место в группе, опередив команды США и Словакии. Британцы замыкают таблицу с нулем баллов в своем активе. В следующем туре Дания встретится с Финляндией, Великобритании? предстоит встреча с американцами. Чемпионат мира Группа A Великобритания - Дания - 0:9 (0:3, 0:5, 0:1) Голы: Й. Йенсен - 2 (бол., Эллер, М. Лауридсен), 8:49 - 0:1. Бау-Хансен - 2 (бол., Бедкер, Регин), 9:37 - 0:2. Поульсен - 1 (Олесен), 12:11 - 0:3. Бруггиссер - 1 (Бедкер, Мадсен), 21:08 - 0:4. Эллер - 2 (бол., Й.Б. Йенсен, Регин), 23:17 - 0:5. Н. Йенсен - 1 (бол., Эллер, М. Лауридсен), 24:38 - 0:6. Н. Йенсен - 2 (Сторм, Эллер), 31:00 - 0:7. Поульсен - 2 (Й. Йенсен, Олесен), 35:44 - 0:8. Поульсен - 3 (мен., Якобсен), 51:53 - 0:9. Вратари: Баунс (Уистл, 21:08) - Дам. Штраф: 10 – 6. Броски: 19 (6+7+6) - 42 (13+15+14). Судьи: Гуен, Франо. 14 мая. Кошице. Steel Arena. 3463 зрителя.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.