ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)  

Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
 
В составе победителей 4 (3+1) очка на свой счет записал форвард Кевин Фиала, также по 3 очка набрали Нико Хишир (1+2) и Винсент Праплан (1+2).
Фото ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Также отличились Грегори Хофман, Лино Марчини, Янис Мозер и Ромен Леффель.
 
Голкипер итальянской сборной Андреас Бернард отразил 52 броска по своим воротам. 
 
Чемпионат мира
 
Группа В
 
Швейцария - Италия - 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
 
Голы: Фиала - 1 (Йоси), 1:17 - 1:0. Хофманн - 1 (Дженацци, Курашев), 7:24 - 2:0. Марчини - 1 (Фрик), 10:06 - 3:0. Амбюль - 1 (бол., Фиала), 19:54 - 4:0. С. Мозер - 1 (Амбюль, Я. Мозер), 21:36 - 5:0. Фиала - 2 (Хишир, Праплан), 23:32 - 6:0. Фиала - 3 (бол., Хишир, Праплан), 41:14 - 7:0. Леффель - 1 (Род), 46:55 - 8:0. Хишир - 1 (Праплан), 49:43 - 9:0.
 
Вратари: Берра - Бернард.
 
Штраф: 2 - 8.
 
Броски: 61 (21+24+16) - 19 (5+8+6).
 
Судьи: Олунд, Франо.
 
11 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
 


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