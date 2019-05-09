"Карпаты" отпустили украинского форварда

Нападающий Виктор Хомченко больше не является игроком «Карпат».
 
Контракт с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
 
Фото "Карпаты" отпустили украинского форварда
Виктор Хомченко. Фото: fckarpaty.com
24-летний форвард присоединился к «Карпатам» в январе 2017 года, но не закрепился в команде.
 
Прошлый сезон Хомченко провел в аренде в Рухе.
 


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