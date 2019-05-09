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2019-05-09
"Карпаты" отпустили украинского форварда
Нападающий Виктор Хомченко больше не является игроком «Карпат».
Контракт с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Виктор Хомченко. Фото: fckarpaty.com
24-летний форвард присоединился к «Карпатам» в январе 2017 года, но не закрепился в команде.
Прошлый сезон Хомченко провел в аренде в Рухе.
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