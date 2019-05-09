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"Карпаты" отпустили украинского форварда Нападающий Виктор Хомченко больше не является игроком «Карпат». Контракт с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Виктор Хомченко. Фото: fckarpaty.com 24-летний форвард присоединился к «Карпатам» в январе 2017 года, но не закрепился в команде. Прошлый сезон Хомченко провел в аренде в Рухе. fckarpaty.com

Спорт-Экспресс

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