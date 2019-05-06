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Примера: "Валенсия" в гостях разгромила "Уэску" "Уэска" проиграла "Валенсии" в матче 36-го тура чемпионата Испании и вылетела из Ла лиги. В составе "летучих мышей" дублями отметились нападающие Санти Мина и Родриго, один раз отличился полузащитник Даниэль Васс?. Фото: valenciacf.com На 40-й минуте встречи защитник хозяев Хавьер Эчейта забил автогол в собственные ворота. "Уэска" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 30 очками. "Валенсия" с 55 баллами располагается на шестой строчке. Чемпионат Испании Примера 36-й тур "Уэска" - "Валенсия" - 2:6 (0:5) Голы: Васс, 2 (0:1). Родриго, 16 (0:2). Мина, 20 (0:3). Мина, 33 (0:4). Эчейта, 40 – в свои ворота (0:5). Родриго, 51 (0:6). Мелеро, 66 (1:6). Гальяр, 90+2 – с пенальти (2:6). "Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Мусто, Мойсес Гомес (Аньор, 65), Ривера, Авила, Феррейро, Кучо (Мелеро, 46), Гальего (Гальяр, 76), Галан. "Валенсия": Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо (Солер, 46), Васс, Коклен, Родриго (Гамейро, 58), Мина, Гонсалу Гедеш (Торрес, 46). Предупреждения: Коклен, 29. Авила, 30. Ривера, 85. Судья: дель Серро Гранде (Испания). 5 мая. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

Спорт-Экспресс

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