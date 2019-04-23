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Бундеслига: "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Германии. Голом в составе гостей отметился хавбек Джонатан де Гузман, у хозяев отличился защитник Джон Брукс. Фото: bild.de "Вольфсбург" набрал 46 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 53 баллами располагается на 4-й строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 30-й тур "Вольфсбург" - "Айнтрахт Ф" - 1:1 (0:0) Голы: де Гузман, 78 (0:1). Брукс, 90 (1:1). "Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Тиссеран (Штеффен, 82), Герхардт (Юнус Малли, 64), Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Мехмеди, Гинчек (Ф.Клаус, 86), Вегхорст. "Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Фалетт, Хасебе, Роде (де Гузман, 69), Костич, Торро, Гачинович, Йович (Ребич, 69), Гонсалу Пасьенсия (Туре, 90+1). Предупреждения: Йович, 41. Роде, 48. Арнольд, 55. Тиссеран, 71. Гонсалу Пасьенсия, 85. Судья: Фриц. 22 апреля. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

Спорт-Экспресс

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