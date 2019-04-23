Бундеслига: "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью

"Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Германии.
 
Голом в составе гостей отметился хавбек Джонатан де Гузман, у хозяев отличился защитник Джон Брукс. 
Фото Бундеслига: "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью
Фото: bild.de
 
"Вольфсбург" набрал 46 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице.
 
"Айнтрахт" с 53 баллами располагается на 4-й строчке.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
30-й тур 
 
"Вольфсбург" - "Айнтрахт Ф" - 1:1 (0:0)
 
Голы: де Гузман, 78 (0:1). Брукс, 90 (1:1). 
 
"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Тиссеран (Штеффен, 82), Герхардт (Юнус Малли, 64), Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Мехмеди, Гинчек (Ф.Клаус, 86), Вегхорст.
 
"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Фалетт, Хасебе, Роде (де Гузман, 69), Костич, Торро, Гачинович, Йович (Ребич, 69), Гонсалу Пасьенсия (Туре, 90+1).
 
Предупреждения: Йович, 41. Роде, 48. Арнольд, 55. Тиссеран, 71. Гонсалу Пасьенсия, 85. 
 
Судья: Фриц.
 
22 апреля. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Суперлига: "Днепр" дарит путевку "Химику" (ВИДЕО)  Суперлига: "Днепр" дарит путевку "Химику" (ВИДЕО)  
Определились финалисты Кубка Украины. ФутболОпределились финалисты Кубка Украины. Футбол
"Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  "Ингулец" сыграет в финале Кубка Украины (ВИДЕО)  
Футболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка УкраиныФутболисты "Ингульца" получат шестизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Герта" сыграла вничью с аутсайдеромБундеслига: "Герта" сыграла вничью с аутсайдером
Бундеслига: "Боруссия" приблизилась к "Баварии"Бундеслига: "Боруссия" приблизилась к "Баварии"
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"
Бундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем местеБундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем месте
Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"
Лига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничью
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"
Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничьюПримера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью
Бундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успехБундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успех
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"
Последние новости
Подгружаем последние новости