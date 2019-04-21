Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"

"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 5:2.
 
Это позволило команде подняться на шестое место в бундеслиге.
Фото Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"
Фото: bild.de
 
От зоны Лиги чемпионов "Хоффенхайм" отделяет 2 очка.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
30-й тур 
 
"Шальке" - "Хоффенхайм" - 2:5 (0:2)
 
Голы: Бельфодиль, 25 (0:1). Крамарич, 45 (0:2). Калиджури, 60 - с пенальти (1:2). Солои, 65 (1:3). Амири, 73 (1:4). Бельфодиль, 80 (1:5). Бургшталлер, 90 (2:5). 
 
"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Карлс, Калиджури, Стамбули, Маскарель (Харит, 81), Сердар, Маккенни (Бужеллаб, 81), Бургшталлер, Эмболо.
 
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Бренет, 70), Хюбнер (Солои, 56), Демирбай (Адамс Нуху, 81), Амири, Гриллич, Крамарич, Бельфодиль.
 
Предупреждения: Хюбнер, 21. Эмболо, 28. Демирбай, 31. Калиджури, 42. Амири, 83. 
 
Судья: Дингерт.
 
20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".


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