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Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке" "Хоффенхайм" разгромил "Шальке" в матче 30-го тура чемпионата Германии - 5:2. Это позволило команде подняться на шестое место в бундеслиге. Фото: bild.de От зоны Лиги чемпионов "Хоффенхайм" отделяет 2 очка. Чемпионат Германии Бундеслига 1 30-й тур "Шальке" - "Хоффенхайм" - 2:5 (0:2) Голы: Бельфодиль, 25 (0:1). Крамарич, 45 (0:2). Калиджури, 60 - с пенальти (1:2). Солои, 65 (1:3). Амири, 73 (1:4). Бельфодиль, 80 (1:5). Бургшталлер, 90 (2:5). "Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Карлс, Калиджури, Стамбули, Маскарель (Харит, 81), Сердар, Маккенни (Бужеллаб, 81), Бургшталлер, Эмболо. "Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Бренет, 70), Хюбнер (Солои, 56), Демирбай (Адамс Нуху, 81), Амири, Гриллич, Крамарич, Бельфодиль. Предупреждения: Хюбнер, 21. Эмболо, 28. Демирбай, 31. Калиджури, 42. Амири, 83. Судья: Дингерт. 20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Спорт-Экспресс

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