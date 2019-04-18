Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  

Вопреки ожиданиям, победитель регулярного чемпионата в серии плей-офф не прошел даже полуфинальную стадию. Конечно, можно посетовать, что в ней «Запорожье» попало на особенно неудобного соперника, но, как по мне, главная причина неудачи - неспособность отыграть, что называется, с иголочки именно в кульминационные моменты…
По всей видимости, главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов решил сделать ставку на максимальное усиление задней линии, изначально отрядив в нее Малика Трента. По его задумке, это должно было улучшить собственную атакующую мобильность и несколько приостановить постоянную нацеленность на чужое кольцо со стороны проворной «сладкой парочки» соперников Морис Крик - Павел Крутоус.
Поначалу этот ход себя оправдал хотя бы в первой части: Трент действительно прибавил стартовой пятерке своей команды подвижности, которая однозначно пришлась хозяевам площадки не по вкусу. Правда, Крик и Крутоус привычно работали продуктивно, но слишком уж увлекались индивидуальщиной и частенько оставляли без внимания бигменов. Соответственно, менее габаритные, в целом, гости умудрились на равных бороться за подборы.
Однако когда во второй четверти «Запорожью» потребовалась ротация исполнителей, у него сразу же начались существенные проблемы. Все же, Юрий Кондраков - явно не Майкл Холтон, а Андрей Мироненко - не тот же Трент. Впрочем, неплохо вошли в игру Владимир Шевченко и Джервон Прессли, но они не способствовали поддержке высокого темпа, а в позиционной борьбе преимущество перешло к киевлянам.
Ведомые Криком и Крутоусом, они постоянно находили бреши в чужой «краске» и частенько собирали на себе фолы. И хотя их реализация в целом (27 из 37) получилась откровенно неважной, к большому перерыву «Киев-Баскет» вышел вперед.
Третья четверть ознаменовалась цепочкой поочередных невразумительных ошибок и непопаданий, в которой Холтон и Трент свое, все же, попали. Поэтому заключительный период начался при совершенно равных шансах. Но вот как раз с этого момента картина изменилась. Теперь уже промахиваться начали лидеры «Запорожья», а столичные баскетболисты реализовывали едва не каждый прорыв под чужое кольцо. Причем, постарались и выходящие с лавочки исполнители. И к 36-й минуте преимущество хозяев площадки достигло 10 пунктов.
Гостям требовался хладнокровный лидер, который сумел бы сплотить партнеров призывом к комбинационным усилиям. Однако его не нашлось. Холтон авантюрно потянул одеяло на себя, Трент устал, а Киндалл Хилл вообще не был похож на самого себя. Поэтому запорожан не спас даже глупый неспортивный фол Крика - они так и не приблизились хотя бы на расстояние «минус 3».
Соответственно, «Киев-Баскет», несмотря на массу собственных проколов, воспользовался еще более кошмарными несуразицами в действиях соперников и все же довел матч до победы, подарившей ему путевку в финал. В принципе, учитывая крайне неоднозначные выступления киевлян в регулярном чемпионате, это уже можно считать большим успехом…
Этот поединок по своему сценарию едва не стал повторением предыдущего. «Днепр» вновь мощно начал, и Дмитрий Глебов со Станиславом Тимофеенко быстро оформили своей команде двукратное преимущество в счете. Правда, на этот раз Деон Эдвин почти сразу проложил путь к чужому кольцу, но вот под ним превосходство днепрян вскоре стало едва не тотальным. Это постарался вышедший с лавочки Кирилл Фесенко, который, кстати, еще и под чужим кольцом задних не пас. Соответственно, к первому перерыву отрыв хозяев площадки составил добрых 16 пунктов.
Во второй четверти, отчаянными усилиями, южненцам удалось вернуться в игру и несколько сократить отставание, но ближе 10 очков подопечные Дениса Журавлева их к себе не подпускали. Фесенко и Тимофеенко в своей «краске» крайне редко проигрывали дуэли Сергею Павлову и Крису Джонсу, а из-за шестиметровой линии у «Химика» залетало лишь от случая к случаю. Словом, гости находились на пороге внушительно ответного удара, но переступить его так и сподобились.
Как ни парадоксально, однако едва не помогли сами днепряне. В середине заключительного периода они вдруг утратили коллективную согласованность, и команда Виталия Степановского почти вцепилась в свой шанс. Впрочем, лишь «почти». Ведь после дальнего попадания Александра Антипова и установления на табло перспективных «минус 6», гости не менее неожиданно сами все и испортили. Позволили легко попасть трехочковый Александру Мишуле, потом дважды подряд из-за линии отпасовали прямо в руки Максиму Закурдаеву… Поэтому «Днепр» вновь оторвался на десяток пунктов и теперь уже ошибок не допускал.
Таким образом, в этой паре серия возвращается в Южный, где состоится решающий поединок. Днепряне подходят к нему с определенным психологическим преимуществом, но фактор домашних стен, не исключено, сможет стать для баскетболистов «Химика» чудодейственным лекарством…
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