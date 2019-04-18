Суперлига: "Киев-Баскет" - в финале (ВИДЕО)  

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 1-3

Матч №4

КИЕВ-БАСКЕТ - ЗАПОРОЖЬЕ - 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)

Фото: fbu.ua

«Киев-Баскет»: Горобченко (6), Крик (17 + 5 передач), Крутоус (15 + 2 блок-шота), Нванкво (13 + 7 подборов), Челован (4) - старт; Латкович (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Петров (9 + 10 подборов + 4 передачи), Сандул (6 + 5 подборов + 2 блок-шота), : Горобченко (6), Крик (17 + 5 передач), Крутоус (15 + 2 блок-шота), Нванкво (13 + 7 подборов), Челован (4) - старт; Латкович (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Петров (9 + 10 подборов + 4 передачи), Сандул (6 + 5 подборов + 2 блок-шота), Луценко (7), Носков (3).

«Запорожье»: Холтон (14 + 5 передач + 3 перехвата), Овдеенко (9), Трент (15 + 5 подборов + 6 передач), Хилл (10 + 4 передачи), Буц (8) - старт; Кондраков (5 + 5 перехватов), Шевченко (12), Прессли (8 + 9 подборов), Мироненко, Титов.

12 апреля. Киев . СК «Меридиан». 600 зрителей.

Вопреки ожиданиям, победитель регулярного чемпионата в серии плей-офф не прошел даже полуфинальную стадию. Конечно, можно посетовать, что в ней «Запорожье» попало на особенно неудобного соперника, но, как по мне, главная причина неудачи - неспособность отыграть, что называется, с иголочки именно в кульминационные моменты…

По всей видимости, главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов решил сделать ставку на максимальное усиление задней линии, изначально отрядив в нее Малика Трента. По его задумке, это должно было улучшить собственную атакующую мобильность и несколько приостановить постоянную нацеленность на чужое кольцо со стороны проворной «сладкой парочки» соперников Морис Крик - Павел Крутоус.

Поначалу этот ход себя оправдал хотя бы в первой части: Трент действительно прибавил стартовой пятерке своей команды подвижности, которая однозначно пришлась хозяевам площадки не по вкусу. Правда, Крик и Крутоус привычно работали продуктивно, но слишком уж увлекались индивидуальщиной и частенько оставляли без внимания бигменов. Соответственно, менее габаритные, в целом, гости умудрились на равных бороться за подборы.

Однако когда во второй четверти «Запорожью» потребовалась ротация исполнителей, у него сразу же начались существенные проблемы. Все же, Юрий Кондраков - явно не Майкл Холтон, а Андрей Мироненко - не тот же Трент. Впрочем, неплохо вошли в игру Владимир Шевченко и Джервон Прессли, но они не способствовали поддержке высокого темпа, а в позиционной борьбе преимущество перешло к киевлянам.

Ведомые Криком и Крутоусом, они постоянно находили бреши в чужой «краске» и частенько собирали на себе фолы. И хотя их реализация в целом (27 из 37) получилась откровенно неважной, к большому перерыву «Киев-Баскет» вышел вперед.

Третья четверть ознаменовалась цепочкой поочередных невразумительных ошибок и непопаданий, в которой Холтон и Трент свое, все же, попали. Поэтому заключительный период начался при совершенно равных шансах. Но вот как раз с этого момента картина изменилась. Теперь уже промахиваться начали лидеры «Запорожья», а столичные баскетболисты реализовывали едва не каждый прорыв под чужое кольцо. Причем, постарались и выходящие с лавочки исполнители. И к 36-й минуте преимущество хозяев площадки достигло 10 пунктов.

Гостям требовался хладнокровный лидер, который сумел бы сплотить партнеров призывом к комбинационным усилиям. Однако его не нашлось. Холтон авантюрно потянул одеяло на себя, Трент устал, а Киндалл Хилл вообще не был похож на самого себя. Поэтому запорожан не спас даже глупый неспортивный фол Крика - они так и не приблизились хотя бы на расстояние «минус 3».

Соответственно, «Киев-Баскет», несмотря на массу собственных проколов, воспользовался еще более кошмарными несуразицами в действиях соперников и все же довел матч до победы, подарившей ему путевку в финал. В принципе, учитывая крайне неоднозначные выступления киевлян в регулярном чемпионате, это уже можно считать большим успехом…

ХИМИК - ДНЕПР - 2-2

Матч №4

ДНЕПР - ХИМИК - 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12)

«Днепр»: Вильховецкий (7), Мишула (8 + 5 передач), Глебов (18 + 7 передач), Тимофеенко (13 + 10 подборов), Натяжко (5 + 7 подборов) - старт; Шундель (5), Фесенко (19 + 10 подборов), Закурдаев (15), Сизов (3).

«Химик» (Южный): Эдвин (24 + 6 подборов + 5 передач), Рябчук (13), Войналович (1), Джонс (11 + 8 подборов), Павлов (12) - старт; Сидоров (4 + 5 передач), Антипов (10), Марченко (2).

13 апреля. Днепр. ДС «Шинник». 1100 зрителей.

Этот поединок по своему сценарию едва не стал повторением предыдущего. «Днепр» вновь мощно начал, и Дмитрий Глебов со Станиславом Тимофеенко быстро оформили своей команде двукратное преимущество в счете. Правда, на этот раз Деон Эдвин почти сразу проложил путь к чужому кольцу, но вот под ним превосходство днепрян вскоре стало едва не тотальным. Это постарался вышедший с лавочки Кирилл Фесенко, который, кстати, еще и под чужим кольцом задних не пас. Соответственно, к первому перерыву отрыв хозяев площадки составил добрых 16 пунктов.

Во второй четверти, отчаянными усилиями, южненцам удалось вернуться в игру и несколько сократить отставание, но ближе 10 очков подопечные Дениса Журавлева их к себе не подпускали. Фесенко и Тимофеенко в своей «краске» крайне редко проигрывали дуэли Сергею Павлову и Крису Джонсу, а из-за шестиметровой линии у «Химика» залетало лишь от случая к случаю. Словом, гости находились на пороге внушительно ответного удара, но переступить его так и сподобились.

Как ни парадоксально, однако едва не помогли сами днепряне. В середине заключительного периода они вдруг утратили коллективную согласованность, и команда Виталия Степановского почти вцепилась в свой шанс. Впрочем, лишь «почти». Ведь после дальнего попадания Александра Антипова и установления на табло перспективных «минус 6», гости не менее неожиданно сами все и испортили. Позволили легко попасть трехочковый Александру Мишуле, потом дважды подряд из-за линии отпасовали прямо в руки Максиму Закурдаеву… Поэтому «Днепр» вновь оторвался на десяток пунктов и теперь уже ошибок не допускал.

Таким образом, в этой паре серия возвращается в Южный, где состоится решающий поединок. Днепряне подходят к нему с определенным психологическим преимуществом, но фактор домашних стен, не исключено, сможет стать для баскетболистов «Химика» чудодейственным лекарством…