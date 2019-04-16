Победителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секунды

На финише прошла битва между Кенией и Эфиопией.

Накануне состоялся традиционный Бостонский марафон.

Его триумфаторами в этом году стали кениец Лоренс Чероно и спортсменка из Эфиопии Воркнеш Дегефа.

При этом битва за победу у мужчин продолжалась до самых последних метров дистанции. В итоге, победитель опередил Лелиса Десиса менее, чем на 2 секунды.

Бостонский марафон 2019

Мужчины

Лоренс Чероно (Кения) – 2:07.57 Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2:07.59 Кеннет Кипкемой (Кения) – 2:08.07

Женщины