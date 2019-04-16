Победителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секунды
На финише прошла битва между Кенией и Эфиопией.
Накануне состоялся традиционный Бостонский марафон.
Его триумфаторами в этом году стали кениец Лоренс Чероно и спортсменка из Эфиопии Воркнеш Дегефа.
При этом битва за победу у мужчин продолжалась до самых последних метров дистанции. В итоге, победитель опередил Лелиса Десиса менее, чем на 2 секунды.
What a finish! Unforgettable race at— Olympic Channel (@olympicchannel)
#Boston2019:
1?? Lawrence Cherono ??
2?? Lelisa Desisa ??
3?? Kenneth Kipkemoi ??
#BostonMarathon #BostonMarathon2019 pic.twitter.com/LUgphxKm0s 15 апреля 2019 г.
Бостонский марафон 2019
Мужчины
- Лоренс Чероно (Кения) – 2:07.57
- Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2:07.59
- Кеннет Кипкемой (Кения) – 2:08.07
Женщины
- Воркнеш Дегефа (Эфиопия) – 2:23.31
- Эдна Киплагат (Кения) – 2:24.13
- Джордан Хасай (США) – 2:25.20
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