Победителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секунды

На финише прошла битва между Кенией и Эфиопией.

Победителя знаменитого Бостонского марафона разделили лишь 2 секунды
Фото: Twitter

Накануне состоялся традиционный Бостонский марафон.

Его триумфаторами в этом году стали кениец Лоренс Чероно и спортсменка из Эфиопии Воркнеш Дегефа.

При этом битва за победу у мужчин продолжалась до самых последних метров дистанции. В итоге, победитель опередил Лелиса Десиса менее, чем на 2 секунды.

What a finish! Unforgettable race at #Boston2019:

1?? Lawrence Cherono ??
2?? Lelisa Desisa ??
3?? Kenneth Kipkemoi ?? #BostonMarathon #BostonMarathon2019 pic.twitter.com/LUgphxKm0s

— Olympic Channel (@olympicchannel) 15 апреля 2019 г.

Бостонский марафон 2019

Мужчины

  1. Лоренс Чероно (Кения) – 2:07.57
  2. Лелиса Десиса (Эфиопия) – 2:07.59
  3. Кеннет Кипкемой (Кения) – 2:08.07

Женщины

  1. Воркнеш Дегефа (Эфиопия) – 2:23.31
  2. Эдна Киплагат (Кения) – 2:24.13
  3. Джордан Хасай (США) – 2:25.20


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