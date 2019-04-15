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Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании. Каталонцы играли без двух лидеров гонки бомбардиров ла лиги - Лионеля Месси и Луиса Суареса. Фото: fcbarcelona.com "Барса" лидирует в таблице, на 12 очков опережая "Атлетико". "Уэска" же идет на последней строчке, в 5 очках от спасительного 17-го места. Чемпионат Испании Примера 32-й тур "Уэска" - "Барселона" - 0:0 "Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Авила (Гальяр, 88), Феррейро (Кучо, 72), Гальего, Галан. "Барселона": тер Штеген, Юмтити, Мурильо, Ваге, Тодибо, Боатенг, Видаль, Аленья (Артур, 81), Пуиг (Жорди Альба, 67), Дембеле (Коутинью, 67), Малком. Предупреждения: Тодибо, 42. Ваге, 90. Пулидо, 90+1. Судья: Куадра Фернандес. 13 апреля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

Спорт-Экспресс

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