Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью

"Уэска" и "Барселона" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании.
 
Каталонцы играли без двух лидеров гонки бомбардиров ла лиги - Лионеля Месси и Луиса Суареса. 
Фото Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью
Фото: fcbarcelona.com
 
"Барса" лидирует в таблице, на 12 очков опережая "Атлетико".
 
"Уэска" же идет на последней строчке, в 5 очках от спасительного 17-го места.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
32-й тур
 
"Уэска" - "Барселона" - 0:0 
 
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Мирамон, Мойсес Гомес, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Авила (Гальяр, 88), Феррейро (Кучо, 72), Гальего, Галан.
 
"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Мурильо, Ваге, Тодибо, Боатенг, Видаль, Аленья (Артур, 81), Пуиг (Жорди Альба, 67), Дембеле (Коутинью, 67), Малком.
 
Предупреждения: Тодибо, 42. Ваге, 90. Пулидо, 90+1. 
 
Судья: Куадра Фернандес.
 
13 апреля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".


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