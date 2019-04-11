Суперлига: "Химик" приблизился к девятому золоту

Обыграв всех соперников в первом финальном туре в Запорожье, южненский «Химик» уже пребывает лишь в шаге от завоевания очередного чемпионского титула.

Фото: vc.khimik.com.ua

Ведь в заключительном «рандеву» квартета сильнейших женских команд страны он будет принимать соперников на своей площадке, где ему достаточно лишь одержать победу над ближайшим преследователем «Орбитой».

А если даже это клубу из Одесской области сделать не удастся, то уж обыграть в домашних стенах «Волынь» и «Белозгар» для него отнюдь не сверхзадача.

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Несмотря на то, что в запорожском туре наставник «Химика» Евгений Николаев во всех матчах предоставлял возможность вволю наиграться юным резервисткам - 17-летней связующей Дарье Великоконь, годом старшим нападающим Анастасии Маевской и Евгении Хобер, это не смахивало на какие-то чересчур рискованные эксперименты. Ведь упомянутая троица девчат в течение сезона уже значительно прибавила в мастерстве.

Ну, конечно же, полностью заменить игроков «основы» им не всегда удавалось. Так, в стартовом матче против подопечных тренера «Белозгара» Юлии Якушевой, когда опытные Екатерина Дудник и Диана Карпец вообще не появлялись на площадке, а связующая №1 Елена Напалкова участвовала в игре лишь считанные минуты, южненкам удалось вырвать у дерзких винничанок концовку первой партии.

Во втором сете «Химик» уступал по ходу 3:8 и 11:14, в третьем перед входом в эндшпиль - 13:21 и 20:23. Однако затем следовали финишные рывки чемпионок, против которых у оппоненток не находилось контраргументов и не хватало сил, чтобы противостоять мощным ударам Юлии Бойко (за матч набрала 21 очко), Дарьи Дрозд (18) и Хобер (12). А в составе «Белозгара», очень ощутимо уступившего чемпиону в атаке (25:48) и по части эйсов (4:7), не нашлось таких бомбардиров, самая результативная Диана Франкевич принесла команде лишь 9 очков.

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Еще более упорное сопротивление фавориту оказали подшефные наставника «Орбиты» Владимира Бузаева. В этом центральном поединке тура в составе «Химика» были задействованы все игроки «основы». Но это не помешало хозяйкам в первом сете лидировать - 4:0, 9:4, 18:17, а далее их подвели ошибки. Во второй партии «Химик» до счета 20:19 постоянно был впереди. Однако тут уже на финиш накатили запорожанки, отдав в концовке гостьям лишь очко.

Ключевым в этом противостоянии стал третий сет. Дебютное отставание 1:4 хозяйки на подаче Анны Харчинской с парочкой эйсов трансформировали на 8:4 в свою пользу. Затем их преимущество выросло до 12:7, 14:8 и 18:12. Казалось, что по партиям «Орбита» выйдет вперед и приблизится к победе в матче. Но тут в составе «Химика» нашлась палочка-выручалочка в лице центровой Дианы Карпец, чьи коварные подачи, непробиваемые блоки и мощные атаки стали для запорожанок настоящим кошмаром. Проиграв третий сет «на больше-меньше», хозяйки в четвертом уже фактически не сопротивлялись.

Карпец в этом матче набрала рекордные в туре 30 очков, преуспев в атаке (15), на подаче (5) и особенно - блоке (10). Дудник принесла «Химику» - 19, Дрозд - 16 и Бойко - 11. У «Орбиты» же основными снайперами были две Анны - Харчинская (16) и Шумейко (11).

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В стартовом сете своего заключительного матча тура южненки неожиданно проигрывали воспитанницам наставника «Волыни» Богуслава Галицкого - 0:6. Виновницами этого были три забойщицы лучанок Виктория Даньчак (заработала во встрече 12 очков), Людмила Осачук (11) и Марина Скрипник (10). Постепенно отойдя от состояния шока, чемпионки к середине партии настигли беглянок (13:13), после чего пошли так называемые качели очко в очко, докатившиеся до лотереи «на больше-меньше». В ней дважды сетболы были у «Волыни», но последнее слово все же было за «Химиком». А в двух остальных партиях уже правили балом чемпионки.

Южненки явно превзошли волынянок по набранным очкам на подаче 13:5 (в этом особенно постарались Бойко и Карпец) и блоке 14:4 (они же и, главным образом, Дрозд с Юлией Микитюк). Лучшим бомбардиром у «Химика» была Бойко - 12.

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«Орбита» в домашнем туре довольно-таки уверенно и в «сухую» по партиям переиграла «Волынь» и «Белозгар». Во встрече с гостьями из Луцка запорожанки превзошли их во всех приносящих очки элементах. В этом больше всех преуспели Виктория Савченко - 16 очков (4 из них - на подаче), Лидия Лучко - 12 (5 - на блоке), Юлия Дымар - 11 и Харчинская - 9. У «Волыни» самой результативной была Любовь Ужва - 14.

Немного труднее досталась победа хозяйкам тура над «Белозгаром». В запорожской команде отличились Савченко - 16 очков, Дымар - 12, Лучко и Полина Пасс - по 10, а в винницкой - Валерия Якушева - 12, Диана Франкевич - 11 и Елена Расточило - 10.

Наконец, единственного успеха в туре добилась «Волынь» над «Белозгаром», так и не познавшим вкуса побед. У лучанок в ударе были Ужва - 19 очков и Осачук - 14, у винничанок - Мария Лозинская - 13.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Второй этап. 1-й тур . 1-4 места (в Запорожье). Химик - Белозгар - 3:0 (25:23, 25:17, 25:23), время Орбита - Волынь - 3:0 (25:22, 25:11, 25:16), 54 минуты. Волынь - Белозгар - 3:0 (25:18, 27:25, 25:22), 70 минут. Химик - Орбита - 3:1 (25:22, 21:25, 27:25, 25:8), 89 минут. Орбита - Белозгар - 3:0 (25:20, 25:21, 25:18), 69 минут. Химик - Волынь - 3:0 (26:24, 25:14, 25:17), 70 минут. . 1-4 места (в Запорожье).(25:23, 25:17, 25:23), время игры - 69 минут.(25:22, 25:11, 25:16), 54 минуты.(25:18, 27:25, 25:22), 70 минут.(25:22, 21:25, 27:25, 25:8), 89 минут.(25:20, 25:21, 25:18), 69 минут.(26:24, 25:14, 25:17), 70 минут.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик (3) 3 3 (0) 0 (0) 9:1 12

2. Орбита (2) 3 2 (0) 1 (0) 7:3 8

3. Волынь (1) 3 1 (0) 2 (0) 3:6 4

4. Белозгар (0) 3 0 (0) 3 (0) 0:9 0

Примечание. В скобках после названия команды указано количество бонусных очков по итогам первого этапа.

2-й тур - 19-21 апреля в Южном.

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5-8 места (в Тернополе). Галычанка - Университет - 3:2 (28:26, 23:25, 25:17, 22:25, 15:13), 103 минуты. Новатор - Регина - 3:2 (25:21, 21:25, 25:20, 22:25, 15:10), 103 минуты. Галычанка - Новатор - 3:0 (25:13, 25:15, 25:10), 49 минут. Университет - Регина - 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:18), 82 минуты. Галычанка - Регина - 3:0 (25:15, 25:15, 25:19), 60 минут. Университет - Новатор - 3:0 (25:10, 25:15, 25:8), 47 минут.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

5. Галычанка (2) 3 3 (1) 0 (0) 9:2 10

6. Университет (1) 3 2 (0) 1 (1) 8:4 8

7. Новатор (3) 3 1 (1) 2 (0) 3:8 5

8. Регина (0) 3 0 (0) 3 (1) 3:9 1