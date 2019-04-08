Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы

Их команда после этого проиграла клубу из Первой лиги.

Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы
Фото: facebook.com/ultras.karpaty

Около 250 фанатов львовских "Карпат" 6 марта разгромили три вагона поезда №120 "Львов - Запорожье".

Об этом сообщило издание "Укрзализныци" "Магистраль".

"Пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнюю одеяло и три огнетушителя", - подсчитали железнодорожники.

Болельщики ехали в Александрию на матч кубка Украины против клуба "Ингулец" (Петрово), который "Карпаты" впоследствии проиграли.

Сотрудники железной дороги вызывали полицию почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из сотрудников правоохранительных органов не смог угомонить хулиганов.

Поврежденные вагоны нуждаются в ремонте.

Напомним, что владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский подозревается в совершении смертельного ДТП и скрывается от правосудия за границей.

ФК "Карпаты" с 24 очками находятся на 9 месте в чемпионате Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  
Бразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". ФутболБразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". Футбол
Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в ЯпонииУкраинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперниковБундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников
Ультрас "Шахтера" раскритиковали Ракицкого. ФутболУльтрас "Шахтера" раскритиковали Ракицкого. Футбол
Премьер-лига: Перед открытием окна. ФутболПремьер-лига: Перед открытием окна. Футбол
Ультрас "Динамо" на матче ЛЧ "Шахтер" – "Лион" вывесили баннер "Шахтер, вам тут не рады". ФутболУльтрас "Динамо" на матче ЛЧ "Шахтер" – "Лион" вывесили баннер "Шахтер, вам тут не рады". Футбол
Ультрас "Ворсклы" провели акцию протеста против УЕФА. ФутболУльтрас "Ворсклы" провели акцию протеста против УЕФА. Футбол
Украинские баскетболисты разгромили чемпионов Европы в отборе на ЧМ-2019Украинские баскетболисты разгромили чемпионов Европы в отборе на ЧМ-2019
Карпаты разгромили Сумы и вышли в 1/8 финала Кубка УкраиныКарпаты разгромили Сумы и вышли в 1/8 финала Кубка Украины
ФК "Львов" выгнал ультрас "Карпат" с их привычных секторов на завтрашнем дерби. ФутболФК "Львов" выгнал ультрас "Карпат" с их привычных секторов на завтрашнем дерби. Футбол
Лига наций: Белорусы дома разгромили Сан-МариноЛига наций: Белорусы дома разгромили Сан-Марино
В Николаеве на Центральном стадионе оборудовали санузел с прозрачными окнамиВ Николаеве на Центральном стадионе оборудовали санузел с прозрачными окнами
Последние новости
Подгружаем последние новости