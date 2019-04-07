Новостей.COM ⇒
2019-04-07
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0.
В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича.
Фото: bild.de
"Хоффенхайм" набирает 44 очка после этой встречи и поднимается на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги.
"Аугсбург" с 25 очками остался на 15-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
28-й тур
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:4 (0:1)
Голы: Крамарич, 6 (0:1). Бельфодиль, 61 (0:2). Бельфодиль, 74 (0:3). Бельфодиль, 82 (0:4).
"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс, Оксфорд (Финнбогасон, 27), Дансо, Байер (Кордова, 74), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон, Грегорич, Рихтер (Хан, 60).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц (Бренет, 66), Хюбнер, Демирбай, Амири (Бичакчич, 62), Гриллич, Крамарич (Биттенкурт, 80), Бельфодиль, Солои.
Предупреждения: Грегорич, 13. Демирбай, 68.
Судья: Шредер (Германия).
7 апреля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Серия А: "Кальяри" и "Удинезе" побеждают дома (ВИДЕО)
07.04.2019 19:27
07.04.2019 19:27
Ctrl+←