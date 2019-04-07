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Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург" "Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0. В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича. Фото: bild.de "Хоффенхайм" набирает 44 очка после этой встречи и поднимается на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги. "Аугсбург" с 25 очками остался на 15-й строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 28-й тур "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:4 (0:1) Голы: Крамарич, 6 (0:1). Бельфодиль, 61 (0:2). Бельфодиль, 74 (0:3). Бельфодиль, 82 (0:4). "Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс, Оксфорд (Финнбогасон, 27), Дансо, Байер (Кордова, 74), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон, Грегорич, Рихтер (Хан, 60). "Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц (Бренет, 66), Хюбнер, Демирбай, Амири (Бичакчич, 62), Гриллич, Крамарич (Биттенкурт, 80), Бельфодиль, Солои. Предупреждения: Грегорич, 13. Демирбай, 68. Судья: Шредер (Германия). 7 апреля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

Спорт-Экспресс

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