"Милан" и "Интер" снесут легендарный "Сан-Сиро"
На месте "Джузеппе Меацца" построят новую спортивную арену.
Домашняя арена "Милана" и "Интера" – легендарный "Сан-Сиро" будет снесен и на его месте будет возведена новая современная арена, сообщает Football-Italia.
"Этот вариант активно рассматривается. Я люблю наш "Сан Сиро", но отмечу, что доходы клуба в последнее время не увеличиваются и находятся на уровне 2003 года", - цитирует президента "Милана" Паоло Скарони издание.
"Мы с "Интером" союзники в данном проекте. Не вижу проблем в том, чтобы и новый возможный стадион делить с "Интером", - отметил Скарони.
Добавим, что вслед за туринским "Ювентусом", который отметил увеличение доходов после постройки новой арены, этим вопросом занялись миланские клубы, а также столичные "Рома" и "Лацио".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.04.2019 16:07