Бундеслига: "Айнтрахт" вышел на четвертое место

"Айнтрахт" с разгромным счетом победил "Штутгарт" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
 
Дублем отметился полузащитник Филип Костич.
Фото Бундеслига: "Айнтрахт" вышел на четвертое место
Фото: bild.de
 
"Айнтрахт" набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
 
"Штутгарт" с 20 баллами располагается на 16-й строчке. 
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
27-й тур 
 
"Айнтрахт Ф" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Костич, 45 (1:0). Костич, 64 (2:0). Йович, 84 (3:0). 
 
"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 88), Алле (де Гузман, 75), Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 85), Йович.
 
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 34), Кастро, Эссвайн, Цубер (Аого, 72), Гонсалес (Гомес, 79).
 
Предупреждения: Инсуа, 39. Алле, 41. Хасебе, 58. 
 
Судья: Брих.
 
31 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".


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