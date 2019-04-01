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Бундеслига: "Айнтрахт" вышел на четвертое место "Айнтрахт" с разгромным счетом победил "Штутгарт" в матче 27-го тура чемпионата Германии. Дублем отметился полузащитник Филип Костич. Фото: bild.de "Айнтрахт" набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Штутгарт" с 20 баллами располагается на 16-й строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 27-й тур "Айнтрахт Ф" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0) Голы: Костич, 45 (1:0). Костич, 64 (2:0). Йович, 84 (3:0). "Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 88), Алле (де Гузман, 75), Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 85), Йович. "Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 34), Кастро, Эссвайн, Цубер (Аого, 72), Гонсалес (Гомес, 79). Предупреждения: Инсуа, 39. Алле, 41. Хасебе, 58. Судья: Брих. 31 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

Спорт-Экспресс

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