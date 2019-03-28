МОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИ
Брейк-данс может дебютировать в Париже.
Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр брейк-данс.
Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на профильное интернет-издание, посвященное бизнесу и политике олимпийского движения, а также широкому кругу вопросов международного спорт Around the Rings.
Ранее МОК принял решение впервые провести на Олимпиаде-2020 в Токио соревнования по бейсболу и карате, а также таким экзотическим видам "спорта", как серфинг, скалолазание и скейтбординг.
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