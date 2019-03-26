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2019-03-26
Сын Шумахера примет участие в тестах "Феррари"
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, примет участие в тестах в Бахрейне в составе двух команд Формулы-1 - "Феррари" и "Альфа Ромео".
Мик Шумахер. Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
20-летний немец 2 апреля сядет за руль "Феррари", а на следующий день протестирует новый автомобиль "Альфа Ромео".
Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид "Формулы-1".
- Я действительно с нетерпением этого жду, уверен, что это будет отличный опыт, - цитирует Мика Шумахера пресс-служба Ferrari. - Но сейчас я сознательно отгоняю все мысли о тестах в сторону, потому что я очень жду выступления в моей первой гонке Ф2 и хотел бы на 100 процентов сосредоточиться на предстоящем уик-энде.
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