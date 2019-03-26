Сын Шумахера примет участие в тестах "Феррари"

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, примет участие в тестах в Бахрейне в составе двух команд Формулы-1 - "Феррари" и "Альфа Ромео".

Мик Шумахер. Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

20-летний немец 2 апреля сядет за руль "Феррари", а на следующий день протестирует новый автомобиль "Альфа Ромео".

Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид "Формулы-1".