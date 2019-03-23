Суперлига: ЗТР вышел в лидеры

Команда запорожских студентов агрессивно начало матч и уже на исходе 7-й минуты выигрывала у соперника - 5:0. И только после этого гости смогли распечатать ворота Рудольфа Бородая. В середине тайма табло показывало 11:5. К перерыву хозяева увеличили преимущество до десяти мячей.
Конечно, молодой команде из Южного трудно было противостоять сыгранному студенческому коллективу. Тем более, что Ростислав Полищук, один из лидеров команды травмирован. Он попытался выйти на площадку и помочь команде, но его хватило только на пару минут. Боли в ноге не позволили ему заиграть в полную силу.
Активно сопротивляться «Портовик» начал во втором тайме, видимо, получив нагоняй от главного тренера Олега Сыча в перерыве. В принципе, вторая половина прошла в равной борьбе, поскольку оба наставника, и Ростислав Ланевич, и Олег Сыч, решили использовать ближайший резерв, в частности, шестнадцатилетний «портовик» Леонид Тихоненко отметился пятью забитыми мячами.
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