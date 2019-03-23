Суперлига: ЗТР вышел в лидеры

Чемпионат Украины

Суперлига

Мужчины

ЗНТУ-ЗАС - Портовик - 44:33 (21:11)

Фото: ztr-handball.com

З: Жук (6), Кобзий (6), Лыхина (6), Миноцкий (6), Тютюнник (5), Близнюк (4), Рубан (4).

П: Сивак (8), Горовой (5), Грушко (5), Кукушкин (5), Тихоненко (5), Делиергиев (4).

Команда запорожских студентов агрессивно начало матч и уже на исходе 7-й минуты выигрывала у соперника - 5:0. И только после этого гости смогли распечатать ворота Рудольфа Бородая. В середине тайма табло показывало 11:5. К перерыву хозяева увеличили преимущество до десяти мячей.

Конечно, молодой команде из Южного трудно было противостоять сыгранному студенческому коллективу. Тем более, что Ростислав Полищук, один из лидеров команды травмирован. Он попытался выйти на площадку и помочь команде, но его хватило только на пару минут. Боли в ноге не позволили ему заиграть в полную силу.

Активно сопротивляться «Портовик» начал во втором тайме, видимо, получив нагоняй от главного тренера Олега Сыча в перерыве. В принципе, вторая половина прошла в равной борьбе, поскольку оба наставника, и Ростислав Ланевич, и Олег Сыч, решили использовать ближайший резерв, в частности, шестнадцатилетний «портовик» Леонид Тихоненко отметился пятью забитыми мячами.

Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Донбасс - Одесса - 28:25 (15:12) Д: Орловский (8), Гончаров (4), Петриченко (4). О: Кара (9), Кбилашвили (4), Федоренко (4).

СКА - ЗТР - 10:37 (6:16). С: Заец (5). З: Корелов (8), Стрельников (7), Артеменко (5), Северин (5), Ильченко (4).

СКА - ЗТР - 12:50 (5:23). С: Заец (4). З: Корелов (11), Артеменко (10), Акименко (7), Исанчук (7), Ильченко (5), Северин (5).

ЦСКА - ЗТР-Буревестник - 22:37 (9:19). Ц: Борсук (5), Хоффман (4). З: Онуфриенко (12), Залевский (7), Черевко (5), Греблев (4), Плахотин (4).

И В Н П М О

1. ЗТР 21 9 0 2 765-440 38

2. Мотор 18 18 0 0 714-376 36

3. ЗНТУ-ЗАС 24 17 1 6 858-693 35

4. Донбасс 23 15 1 7 781-704 31

5. Одесса 22 12 0 10 645-687 24

6. Портовик 21 7 0 14 581-695 14

7. ЗТР-Буревестник 22 6 0 16 699-751 12

23 4 0 19 505-743 8 8. ЦСКА 2319505-743

9. СКА 23 0 0 23 424-883 0