Голевое шоу в Киеве (ВИДЕО)  

«Хит» и «Продэксим» подарили зрителям яркое зрелище - на двоих забили десять мячей.

Хит - Продэксим - 5:5 (Чепорнюк, 4, 12, Тменов, 14, Школьный, 21, Жук, 34 - Корсун, 5, Зварыч, 12, Ронинью, 14, Волянюк, 15, Белоцерковец, 33).

Фото: fhit.kiev.ua

В Киев чемпионы Украины выехали без двух своих основных игроков - в тренировочном процессе получили повреждения Виталий Скорый и Клаудинью, так что главному тренеру херсонцев Хави Родригесу пришлось перекраивать четверки и искать новые игровые схемы.

Но игра получилась на славу - как говорят в народе - она была из тех, коих, к сожалению, еще маловато в нашем чемпионате. Еще до перерыва коллективы наколотили уйму мячей, а удачливее, все же были гости. Хотя счет открыл «Хит». Сергей Журба отпасовал на правый край своему тезке Чепорнюку, который мощнейшим ударом положил начало голевой феерии. Гости ответили тут же - таким же сильным ударом, метров с 10-ти цифры уравнял Игорь Корсун - 1:1.

После обмена «любезностями», команды на некоторое время успокоились, хотя в воздухе пахло мощной бурей. Она пришла во второй половине тайма, когда соперники забивали друг другу мяч за мячом. Доигрались до того, что еще до перерыва Хави Родригес брал тайм-аут - его не устраивала игра защитников, делавших слишком много ошибок. После возобновления игры мяч на свой счет записал Михаил Волянюк и это уже - 3:4. За минуту до перерыва «Хит» мог сравнивать счет, но на добивании Александр Педяш запустил мяч выше рамки…

И все же счет опять стал равным в самом начале второй половины встречи. Сначала свою атаку провел «Продэксим». Ронинью прорвался по центру и пробил - крестовина, а уже ответный выпад киевлян привел к голу. С правого угла Педяш прострелил в штрафную, где в борьбе с защитниками Вадим Школьный сумел протолкнуть мяч в сетку - 4:4.

Несмотря на обилие голов, команды не успокаивались. Атака шла одна за другой - моменты один сменял другого. Если бы не отменные действия вратарей, то цифры на табло были бы для тренеров просто ужасающими. К середине второго тайма гости имели пять фолов, и играть теперь нужно было предельно аккуратно. Но как это сделать, когда на площадке царили такие страсти. Кирилл Цыпун грубо сыграл против Андрея Борсука, за что в ворота херсонцев был назначен дабл-пенальти. Его исполнял Педяш, но вратарь оказался на высоте.

И все же спустя считанные минуты, коллективы вернулись к голам. Гости отменно разыграли стандарт, и Николаю Белоцерковцу оставалось только попасть в пустой угол - 4:5. Тем не менее, «Хит» нашел в себе силы быстро ответить. После розыгрыша углового Евгений Жук отменно пробил издали - 5:5.

Затем киевляне получили шанс опять выйти вперед. Во время их атаки Максим Бессалов в собственной штрафной сыграл рукой - удаление и пенальти! Приговор исполнял Чепорнюк, но и здесь вратарь сыграл блестяще. Но «Продэексиму» еще оставалось отыграть две минуты в меньшинстве. Команда сумела выстоять и сохранить ничью. Хотя в концовке коллективы получили еще по одному шансу все же склонить чашу весов на свою сторону. Евгений Иваняк спас киевлян после мощнейшего выстрела Петра Шотурмы, а за 38 секунд до финального свистка хозяева выбежали в контратаку 3 в 1, но Александр Колесников пробил в штангу…

Энергия - Ураган - 1:1 (Коваль, 28 - Федюк, 29).

Западноукраинское дерби, несмотря на то, что в нем было забито лишь два мяча, получилось на славу. Все самое интересное произошло после перерыва, точнее, в середине второго тайма. Счет открыла «Энергия». Хозяева получили право на штрафной в центре площадки. Тогда мало кто ожидал, что Сергей Коваль оттуда пробьет прямым ударом, но он именно это и сделал - 1:0. Но впереди львовяне были недолго. Следующая осмысленная атака «Урагана» увенчалась успехом. Мяч на свой счет записал Андрей Федюк - 1:1.

В дальнейшем команды много атаковали, и так же много созидали. У «Энергии» шансы забить упустили Олег Гасюк, Виталий Радевич и Коваль, причем Радевич попал в перекладину. А у гостей на добивании едва не забил Роман Кордоба - выше.

В итоге дерби закончилось ничьей, которая, по большому счету, устроила оба коллектива, ведь им в скором времени в рамках турнира первой шестерки предстоит сыграть еще два раза.

Сокол - Кардинал - 2:3 (Кручек, 19, 25 - Мануйленко, 4, 37, Салтанов, 37).

Попавшему в черную полосу «Кардиналу» как глоток воздуха нужна была победа, ведь только успех мог вернуть команде былую уверенность. Но до самого конца матча подопечные Станислава Гончаренко проигрывали.

А за три минуты до финального свистка ровенчан «прорвало». Сначала с пятака счет сравнял Максим Мануйленко, а победную точку ударом со средней дистанции поставил Игорь Салтанов - 3:2. В самом конце «Сокол» играл с пятым полевым, но хозяев от поражения это не спасло.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

Инбев-НПУ - Арпи - 3:2 (Бакум, 4, 9, Мороховец, 38 - Моспан, 19, 22).

Авангард - Титан - 2:5 (Гирка, 23, 36 - Ященко, 2, 10, Линник, 11, Милинький, 25, Кожемяка, 37).

И В Н П М О

1. Хит 17 13 3 1 58-31 42

2. Ураган 17 11 3 3 75-36 36

3. Продэксим 17 9 6 2 74-42 33

4. Кардинал 17 8 3 6 58-48 27

5. Энергия 17 7 5 5 33-32 26

6. Титан 17 8 0 9 49-51 24

7. Арпи 17 4 3 10 35-54 15

8. Сокол 17 4 2 11 33-61 14

9. Инбев-НПУ 17 3 2 12 37-73 11

10. Авангард 17 3 1 13 32-56 10