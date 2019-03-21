Голевое шоу в Киеве (ВИДЕО)  

В Киев чемпионы Украины выехали без двух своих основных игроков - в тренировочном процессе получили повреждения Виталий Скорый и Клаудинью, так что главному тренеру херсонцев Хави Родригесу пришлось перекраивать четверки и искать новые игровые схемы.
Но игра получилась на славу - как говорят в народе - она была из тех, коих, к сожалению, еще маловато в нашем чемпионате. Еще до перерыва коллективы наколотили уйму мячей, а удачливее, все же были гости. Хотя счет открыл «Хит». Сергей Журба отпасовал на правый край своему тезке Чепорнюку, который мощнейшим ударом положил начало голевой феерии. Гости ответили тут же - таким же сильным ударом, метров с 10-ти цифры уравнял Игорь Корсун - 1:1.
После обмена «любезностями», команды на некоторое время успокоились, хотя в воздухе пахло мощной бурей. Она пришла во второй половине тайма, когда соперники забивали друг другу мяч за мячом. Доигрались до того, что еще до перерыва Хави Родригес брал тайм-аут - его не устраивала игра защитников, делавших слишком много ошибок. После возобновления игры мяч на свой счет записал Михаил Волянюк и это уже - 3:4. За минуту до перерыва «Хит» мог сравнивать счет, но на добивании Александр Педяш запустил мяч выше рамки…
И все же счет опять стал равным в самом начале второй половины встречи. Сначала свою атаку провел «Продэксим». Ронинью прорвался по центру и пробил - крестовина, а уже ответный выпад киевлян привел к голу. С правого угла Педяш прострелил в штрафную, где в борьбе с защитниками Вадим Школьный сумел протолкнуть мяч в сетку - 4:4.
Несмотря на обилие голов, команды не успокаивались. Атака шла одна за другой - моменты один сменял другого. Если бы не отменные действия вратарей, то цифры на табло были бы для тренеров просто ужасающими. К середине второго тайма гости имели пять фолов, и играть теперь нужно было предельно аккуратно. Но как это сделать, когда на площадке царили такие страсти. Кирилл Цыпун грубо сыграл против Андрея Борсука, за что в ворота херсонцев был назначен дабл-пенальти. Его исполнял Педяш, но вратарь оказался на высоте.
И все же спустя считанные минуты, коллективы вернулись к голам. Гости отменно разыграли стандарт, и Николаю Белоцерковцу оставалось только попасть в пустой угол - 4:5. Тем не менее, «Хит» нашел в себе силы быстро ответить. После розыгрыша углового Евгений Жук отменно пробил издали - 5:5.
Затем киевляне получили шанс опять выйти вперед. Во время их атаки Максим Бессалов в собственной штрафной сыграл рукой - удаление и пенальти! Приговор исполнял Чепорнюк, но и здесь вратарь сыграл блестяще. Но «Продэексиму» еще оставалось отыграть две минуты в меньшинстве. Команда сумела выстоять и сохранить ничью. Хотя в концовке коллективы получили еще по одному шансу все же склонить чашу весов на свою сторону. Евгений Иваняк спас киевлян после мощнейшего выстрела Петра Шотурмы, а за 38 секунд до финального свистка хозяева выбежали в контратаку 3 в 1, но Александр Колесников пробил в штангу…
Энергия - Ураган - 1:1 (Коваль, 28 - Федюк, 29).
Западноукраинское дерби, несмотря на то, что в нем было забито лишь два мяча, получилось на славу. Все самое интересное произошло после перерыва, точнее, в середине второго тайма. Счет открыла «Энергия». Хозяева получили право на штрафной в центре площадки. Тогда мало кто ожидал, что Сергей Коваль оттуда пробьет прямым ударом, но он именно это и сделал - 1:0. Но впереди львовяне были недолго. Следующая осмысленная атака «Урагана» увенчалась успехом. Мяч на свой счет записал Андрей Федюк - 1:1.
В дальнейшем команды много атаковали, и так же много созидали. У «Энергии» шансы забить упустили Олег Гасюк, Виталий Радевич и Коваль, причем Радевич попал в перекладину. А у гостей на добивании едва не забил Роман Кордоба - выше.
В итоге дерби закончилось ничьей, которая, по большому счету, устроила оба коллектива, ведь им в скором времени в рамках турнира первой шестерки предстоит сыграть еще два раза.
Попавшему в черную полосу «Кардиналу» как глоток воздуха нужна была победа, ведь только успех мог вернуть команде былую уверенность. Но до самого конца матча подопечные Станислава Гончаренко проигрывали.
А за три минуты до финального свистка ровенчан «прорвало». Сначала с пятака счет сравнял Максим Мануйленко, а победную точку ударом со средней дистанции поставил Игорь Салтанов - 3:2. В самом конце «Сокол» играл с пятым полевым, но хозяев от поражения это не спасло.
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