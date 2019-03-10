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Примера: Лунин дал бой "Атлетико" "Атлетико" с минимальным счетом победил "Леганес" в матче 27-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил полузащитник Сауль Ньигес. Фото: atleticodemadrid.com "Атлетико" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Леганес" с 33 баллами располагается на 13-й строчке. Чемпионат Испании Примера 27-й тур "Атлетико" - "Леганес" - 1:0 (0:0) Гол: Сауль, 50. Нереализованный пенальти: Сауль, 50 (вратарь). "Атлетико": Облак, Савич, Ариас, Хименес, Солано (Сауль, 46), Партей, Эрнандес, Калинич (Хуанфран, 73), Гризманн (Лемар, 46), Корреа, Витоло. "Леганес": Лунин, Ньом (Арнаис, 76), Омеруо, Рейес, Тарин, Кравец, Рубен Перес, Эрасо (Эль-Жар, 71), Весга, Брэйтуэйт (Каррильо, 71), Эн-Несири. Предупреждения: Хименес, 14. Брэйтуэйт, 16. Лемар, 53. Рубен Перес, 65. Судья: Матеу Лаос. 9 марта. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Спорт-Экспресс

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