Примера: Лунин дал бой "Атлетико"

"Атлетико" с минимальным счетом победил "Леганес" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
 
Единственный гол забил полузащитник Сауль Ньигес. 
Фото Примера: Лунин дал бой "Атлетико"
Фото: atleticodemadrid.com
 
"Атлетико" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблице.
 
"Леганес" с 33 баллами располагается на 13-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
27-й тур 
 
"Атлетико" - "Леганес" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Сауль, 50. 
 
Нереализованный пенальти: Сауль, 50 (вратарь).
 
"Атлетико": Облак, Савич, Ариас, Хименес, Солано (Сауль, 46), Партей, Эрнандес, Калинич (Хуанфран, 73), Гризманн (Лемар, 46), Корреа, Витоло.
 
"Леганес": Лунин, Ньом (Арнаис, 76), Омеруо, Рейес, Тарин, Кравец, Рубен Перес, Эрасо (Эль-Жар, 71), Весга, Брэйтуэйт (Каррильо, 71), Эн-Несири.
 
Предупреждения: Хименес, 14. Брэйтуэйт, 16. Лемар, 53. Рубен Перес, 65. 
 
Судья: Матеу Лаос.
 
9 марта. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".


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