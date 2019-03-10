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Примера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе хозяев поля отличился Такаси Инуи. За гостей забил Марк Кардона. Фото: deportivoalaves.com "Алавес" набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. "Эйбар", который имеет в своем активе 35 очков, поднялся на 10-е место. Чемпионат Испании Примера 27-й тур "Алавес" - "Эйбар" - 1:1 (0:0) Голы: Инуи, 58 (1:0). Кардона, 71 (1:1). "Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Марин, 46), Марипан, Томас Пина, Брашанац, Борха Бастон (Гвидетти, 77), Инуи, Кальери, Хони (Бурги, 83). "Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Кукурелья, 59), Орельяна, Кике (Кардона, 66), Шарлес. Предупреждения: Эскаланте, 26. Марин, 53. Судья: Альберола Рохас (Испания). 9 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".

Спорт-Экспресс

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