Примера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью

"Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании - 1:1.
 
В составе хозяев поля отличился Такаси Инуи. За гостей забил Марк Кардона.
Фото Примера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью
Фото: deportivoalaves.com
 
"Алавес" набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
 
"Эйбар", который имеет в своем активе 35 очков, поднялся на 10-е место.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
27-й тур
 
"Алавес" - "Эйбар" - 1:1 (0:0)
 
Голы: Инуи, 58 (1:0). Кардона, 71 (1:1).
 
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Марин, 46), Марипан, Томас Пина, Брашанац, Борха Бастон (Гвидетти, 77), Инуи, Кальери, Хони (Бурги, 83).
 
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Кукурелья, 59), Орельяна, Кике (Кардона, 66), Шарлес.
 
Предупреждения: Эскаланте, 26. Марин, 53.
 
Судья: Альберола Рохас (Испания).
 
9 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".


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