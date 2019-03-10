Новостей.COM ⇒
2019-03-10
Примера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью
"Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании - 1:1.
В составе хозяев поля отличился Такаси Инуи. За гостей забил Марк Кардона.
Фото: deportivoalaves.com
"Алавес" набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
"Эйбар", который имеет в своем активе 35 очков, поднялся на 10-е место.
Чемпионат Испании
Примера
27-й тур
"Алавес" - "Эйбар" - 1:1 (0:0)
Голы: Инуи, 58 (1:0). Кардона, 71 (1:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Марин, 46), Марипан, Томас Пина, Брашанац, Борха Бастон (Гвидетти, 77), Инуи, Кальери, Хони (Бурги, 83).
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Кукурелья, 59), Орельяна, Кике (Кардона, 66), Шарлес.
Предупреждения: Эскаланте, 26. Марин, 53.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
9 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Мариуполь" - "Черноморец" - 0:0. 21 тур
10.03.2019 10:30
10.03.2019 10:30
"Ворскла" - "Десна" - 0:0. 21 тур »»
10.03.2019 10:30
10.03.2019 10:30
←+Ctrl+→