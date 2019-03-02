Примера: "Эспаньол" поднялся на 9-е место

"Эспаньол" победил "Вальядолид" в матче 26-го тура чемпионата Испании.
 
Бело-синие набрали 33 очка и поднялись на 9-е место в турнирной таблице, бело-фиолетовые с 26 баллами располагаются на 16-й строчке. 
Фото Примера: "Эспаньол" поднялся на 9-е место
Фото: rcdespanyol.com
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
26-й тур 
 
"Эспаньол" - "Вальядолид" - 3:1 (1:1)
 
Голы: Борха Иглесиас, 1 (1:0). Рубен Алькарас, 17 (1:1). Эрмосо, 55 (2:1). У Лэй, 65 (3:1). 
 
Нереализованный пенальти: Гвардьола, 45+2 (вратарь)
 
"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Давид Лопес (Лопес, 20), Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо, Перес (Гранеро, 59), У Лэй (Пуадо, 84), Борха Иглесиас.
 
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито, Фернандес (Кеко, 68), Борха (Мойяно, 49), Рубен Алькарас, Ануар, Оскар Плано, Энес Унал (Пласа, 68), Гвардьола.
 
Предупреждения: Дардер, 52. Начо Мартинес, 68. Борха Иглесиас, 90+1. Рубен Алькарас, 90+1. 
 
Судья: Кордеро Вега.
 
2 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".


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