Новостей.COM ⇒
2019-03-02
Бундеслига: Сенсационное поражение лидера
Дортмундская "Боруссия" на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче 24-го тура чемпионата Германии.
Дубль в составе победителей оформил Чи Дон-Вон.
Фото: bvb.de
У гостей единственный мяч на счету Пако Алькасера. Дортмундцы до этой встречи не проигрывали в семи матчах.
"Аугсбург" идет на 15-м месте в турнирной таблице, а "Боруссия" располагается на первой строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига
24-й тур
"Аугсбург" - "Боруссия Д" - 2:1 (1:0)
Голы: Чи Дон Вон, 24 (1:0). Чи Дон Вон, 67 (2:0). Пако Алькасер, 81 (2:1).
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис (Тайгль, 17), Макс, Дансо, Байер (Ф.Гетце, 89), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон (Кордова, 83), Грегорич, Хедира, Хан.
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Рафаэл Геррейру, 66), Дилэйни (Пако Алькасер, 66), М.Гетце, Брун Ларсен (Филипп, 76), Санчо.
Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 84. Хан, 84. Хакими, 90+3.
Судья: Штилер.
1 марта. Аугсбург. Стадион "СГЛ-Арена".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Ctrl+←