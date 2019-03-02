Бундеслига: Сенсационное поражение лидера

Дортмундская "Боруссия" на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче 24-го тура чемпионата Германии.
 
Дубль в составе победителей оформил Чи Дон-Вон.
Фото Бундеслига: Сенсационное поражение лидера
Фото: bvb.de
 
У гостей единственный мяч на счету Пако Алькасера. Дортмундцы до этой встречи не проигрывали в семи матчах.
 
"Аугсбург" идет на 15-м месте в турнирной таблице, а "Боруссия" располагается на первой строчке.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига
 
24-й тур 
 
"Аугсбург" - "Боруссия Д" - 2:1 (1:0)
 
Голы: Чи Дон Вон, 24 (1:0). Чи Дон Вон, 67 (2:0). Пако Алькасер, 81 (2:1).
 
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис (Тайгль, 17), Макс, Дансо, Байер (Ф.Гетце, 89), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон (Кордова, 83), Грегорич, Хедира, Хан.
 
"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Рафаэл Геррейру, 66), Дилэйни (Пако Алькасер, 66), М.Гетце, Брун Ларсен (Филипп, 76), Санчо.
 
Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 84. Хан, 84. Хакими, 90+3.
 
Судья: Штилер.
 
1 марта. Аугсбург. Стадион "СГЛ-Арена".


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