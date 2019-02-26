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2019-02-26
Примера: "Жирона" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью
"Жирона" и "Реал Сосьедад" завершили вничью матч 25-го тура чемпионата Испании.
"Жирона" набрала 28 очков и занимает 15-е место. У баскского клуба 35 очков и восьмая позиция.
Фото: gironafc.cat
В следующем туре "Жирона" на выезде сыграет с "Райо Вальекано", а "Реал Сосьедад" примет "Атлетико".
Чемпионат Испании
Примера
25-й тур
"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:0
"Жирона": Буну, Рауль Гарсия, Хонас Ромалью, Алькала, Хуанпе, Порту, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис (Пере Понс, 70), Гранель, Стуани (Думбья, 86), Лосано (Борха, 65).
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Айен Муньос, Сурутуса (Пардо, 79), Мерино (Морено, 88), Субельдия, Хуанми (Баутиста, 73), Рамирес, Оярсабаль.
Предупреждения: Стуани, 32. Лосано, 54. Дуглас Луис, 66. Гранель, 70. Мерино, 86.
Судья: Прието Иглесиас.
25 февраля. Жирона. Стадион "Montilivi".
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