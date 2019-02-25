Серия А: "Наполи" разгромил "Парму" (ВИДЕО)  

"Парма" дома уступила "Наполи" со счетом 0:4 в рамках 25-го тура чемпионата Италии.
 
Неаполитанцы продлили победную серию в серии А до семи матчей и в пятой игре подряд сохранил свои ворота на замке.
Фото Серия А: "Наполи" разгромил "Парму" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
В составе победителей дублем отметился нападающий Аркадиуш Милик и по разу - хавбек Петр Зелински и полузащитник Адам Унас.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
25-й тур
 
"Парма" - "Наполи" - 0:4 (0:2)
 
Голы: Зелиньски, 18 (0:1). Милик, 36 (0:2). Милик, 73 (0:3). Унас, 82 (0:4).
 
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Куцка, Мачин (Силигарди, 53), Бьябьяни (Гаццола, 83), Жервинью (Скьяппакассе, 78), Инглезе.
 
"Наполи": Мерет, Малькюи, Максимович (Луперто, 46), Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Верди, 75), Руис, Кальехон, Мертенс, Милик (Унас, 80).
 
Предупреждения: Ригони, 28. Милик, 38. Гальоло, 85.
 
Судья: Киффи (Италия).
 
24 февраля. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
 


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