Наши богатыри покорили Рим

Украинский финал закрывал турнир серии European Open, проходивший в минувшие выходные в Риме.
 
Золото в самой тяжелой весовой категории - свыше 100 кг разыграли наши дзюдоисты Андрей Колесник и Федор Панько. Победу праздновал последний. 
Фото Наши богатыри покорили Рим
Фото: eju.net
 
Будущий победитель римского турнира Федор Панько начал свое выступление с досрочной победы «иппоном» над канадцем Кевином Готье. Также уверенно разобрался 23-летний спортсмен из Днепра и со своим вторым соперником действующим чемпионом Панамерики среди юниоров Франциско Солисом из Чили.
 
Менее сговорчивым, дотянув до «голден скор», оказался Галимжан Кирикбай из Казахстана. Зато с соотечественником последнего Еркебуланом Абдуллой подопечный Петра Кудрявцева и Артема Блошенко справился за три минуты с небольшим, обеспечив себе тем самым первую в карьере медаль European Open. Оставалось лишь узнать, какого она будет достоинства. 
 
В финале Панько ожидала встреча с более опытным товарищем по команде Андреем Колесником, выбившим из борьбы итальянца Николу Бекетти, испанца Иринель Василе Григораш Кералу и Сослана Бостанова из РоSSии. Отметим, что если Федор ранее на пьедестал таких соревнований никогда не поднимался, то в коллекции 25-летнего дзюдоиста из Киева уже было три бронзовые медали European Open - две в Софии (2014, 2018) и одна в Бухаресте (2017). 
 
На чемпионате Украины, который проходил в октябре в Харькове, спортсмены встретились в четвертьфинале и победа осталась за Колесником. В Риме получилось иначе. По «шидо» (два против трех) победителем татами покинул Панько. 
 
 
РИМ. Турнир серии European Open. Мужчины. До 60 кг. 1. Вализада (Азербайджан). 2. Сюкенов. 3. Жауынтаев (оба - Казахстан), Гуле (Франция)… 7. МОРГОЕВ (Украина). 
 
До 66 кг. 1. Ле Блуш (Франция). 2. Пирас. 3. Мичели (оба - Италия), Перес (Испания)… 33. МАРАНДЯН, ХАСАНГАЕВ (оба - Украина). 
 
До 73 кг. 1. Цин Дага (Китай). 2. Прокопчук (РоSSия). 3. Аксю (Франция), Исигоока (Япония)… 7. КАНИВЕЦ… 9. КОШЛЯК (оба - Украина). 
 
До 81 кг. 1. Азизов. 2. Калинин (оба - РоSSия). 3. Аллардон (Франция), Д’Арко (Италия)… 17. ЗУСЬКО, ХАРЧЕНКО (оба - Украина). 
 
До 90 кг. 1. Ди Гвида. 2. Ригано (оба - Италия). 3. Боренович (Сербия), Бу Хэбилигэ (Китай)… 33. РАКИТА. 
 
Свыше 100 кг. 1. ПАНЬКО. 2. КОЛЕСНИК (все - Украина). 3. Прогонич (Сербия), Садикович (Босния).


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