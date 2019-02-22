Наши богатыри покорили Рим

Украинский финал закрывал турнир серии European Open, проходивший в минувшие выходные в Риме.
Золото в самой тяжелой весовой категории - свыше 100 кг разыграли наши дзюдоисты Андрей Колесник и Федор Панько. Победу праздновал последний.
Фото: eju.net
Будущий победитель римского турнира Федор Панько начал свое выступление с досрочной победы «иппоном» над канадцем Кевином Готье. Также уверенно разобрался 23-летний спортсмен из Днепра и со своим вторым соперником действующим чемпионом Панамерики среди юниоров Франциско Солисом из Чили.
Менее сговорчивым, дотянув до «голден скор», оказался Галимжан Кирикбай из Казахстана. Зато с соотечественником последнего Еркебуланом Абдуллой подопечный Петра Кудрявцева и Артема Блошенко справился за три минуты с небольшим, обеспечив себе тем самым первую в карьере медаль European Open. Оставалось лишь узнать, какого она будет достоинства.
В финале Панько ожидала встреча с более опытным товарищем по команде Андреем Колесником, выбившим из борьбы итальянца Николу Бекетти, испанца Иринель Василе Григораш Кералу и Сослана Бостанова из РоSSии. Отметим, что если Федор ранее на пьедестал таких соревнований никогда не поднимался, то в коллекции 25-летнего дзюдоиста из Киева уже было три бронзовые медали European Open - две в Софии (2014, 2018) и одна в Бухаресте (2017).
На чемпионате Украины, который проходил в октябре в Харькове, спортсмены встретились в четвертьфинале и победа осталась за Колесником. В Риме получилось иначе. По «шидо» (два против трех) победителем татами покинул Панько.
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