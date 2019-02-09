"Десна" подписала украинского хавбека

Полузащитник Михаил Козак подписал контракт с «Десной».
 
О деталях соглашения не сообщается.
 
28-летний Козак уже выступал за «Десну» с 2013 по 2015 годы.
Фото "Десна" подписала украинского хавбека
Михаил Козак. Фото: desna.football
 
Также хавбек играл за «Львов», «Александрию», «Ворсклу» и алчевскую «Сталь».
 
Последним клубом Козака был «Рух», за который он в первой части сезона провел 13 матчей и забил 1 мяч. 
 


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