Новостей.COM ⇒
2019-02-09
"Десна" подписала украинского хавбека
Полузащитник Михаил Козак подписал контракт с «Десной».
О деталях соглашения не сообщается.
28-летний Козак уже выступал за «Десну» с 2013 по 2015 годы.
Михаил Козак. Фото: desna.football
Также хавбек играл за «Львов», «Александрию», «Ворсклу» и алчевскую «Сталь».
Последним клубом Козака был «Рух», за который он в первой части сезона провел 13 матчей и забил 1 мяч.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера
09.02.2019 18:25
09.02.2019 18:25
Примера: "Реал" в дерби уничтожил "Атлетико". Футбол »»
09.02.2019 21:33
09.02.2019 21:33
←+Ctrl+→