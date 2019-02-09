Новостей.COM ⇒ Спорт

"Десна" подписала украинского хавбека Полузащитник Михаил Козак подписал контракт с «Десной». О деталях соглашения не сообщается. 28-летний Козак уже выступал за «Десну» с 2013 по 2015 годы. Михаил Козак. Фото: desna.football Также хавбек играл за «Львов», «Александрию», «Ворсклу» и алчевскую «Сталь». Последним клубом Козака был «Рух», за который он в первой части сезона провел 13 матчей и забил 1 мяч. desna.football

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.