Костюк и Киченок проиграли шведкам парную встречу в Кубке Федерации

Дебютный поединок Кубка Федерации Украина проиграла.

Костюк и Киченок проиграли шведкам парную встречу в Кубке Федерации
Фото: isport.ua

Украинский тандем теннисисток Надежда Киченок и Марта Костюк уступил соперницам из Швеции Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон 1:2 (6:2, 3:6, 5:7) в парной встрече Кубка Федерации.

Таким образом, наша женская сборная проиграла команде Швеции матч со счетом 2:1.

Ранее состоялись две одиночные встречи. Даяна Ястремская обыграла Йоханну Ларссон 6:4, 6:2. А Леся Цуренко проиграла Ребекке Петерсон 0:6, 2:6.

С 6-го по 9-е февраля в польском городке Зелена Гура проходят матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису.

7 февраля Украина сыграет с Болгарией, которая, в свою очередь в первый игровой день, выиграла у Эстонии 2:1.


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