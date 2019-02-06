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Костюк и Киченок проиграли шведкам парную встречу в Кубке Федерации Дебютный поединок Кубка Федерации Украина проиграла. Фото: isport.ua Украинский тандем теннисисток Надежда Киченок и Марта Костюк уступил соперницам из Швеции Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон 1:2 (6:2, 3:6, 5:7) в парной встрече Кубка Федерации. Таким образом, наша женская сборная проиграла команде Швеции матч со счетом 2:1. Ранее состоялись две одиночные встречи. Даяна Ястремская обыграла Йоханну Ларссон 6:4, 6:2. А Леся Цуренко проиграла Ребекке Петерсон 0:6, 2:6. С 6-го по 9-е февраля в польском городке Зелена Гура проходят матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису. 7 февраля Украина сыграет с Болгарией, которая, в свою очередь в первый игровой день, выиграла у Эстонии 2:1.

LB.ua

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