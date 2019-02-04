Примера: "Реал" разгромил "Алавес"

Моменты басков

Голы Винисиуса и Диаса

Зато "Реал" под занавес встречи сумел упрочить преимущество, в три передачи пройдя от своей до чужой штрафной - Винисиус получил ответный пас от свежего Асенсио и легко переиграл вратаря баскской команды.

Последние минуты запомнились тем, как Мариано Диас, который вернулся на поле два месяца спустя, сначала несколько раз бездарно распорядился мячом, а затем забил отличный гол после навеса Одриосолы.

На этом решили остановиться. Крупная победа "Реала" приблизила "сливочных" к "Атлетико" - расстояние между соседями теперь лишь 2 очка. Мадридское дерби может серьезно повлиять на очередность преследователей "Барселоны", которая теперь опережает "Королевский клуб" уже не на 10, а на 8 баллов.