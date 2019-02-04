Примера: "Реал" разгромил "Алавес"

Прошедшая в пятницу жеребьевка полуфиналов Кубка Испании подарила "Реалу" худший из возможных исходов, увеличив количество класико в сезоне с двух до четырех.
Календарю "сливочных" на ближайшие несколько недель теперь не позавидовать: первая кубковая встреча с "Барселоной" уже в ближайшую среду, на следующих выходных мадридское дерби с "Атлетико", а сразу за ним стартовая игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом". Воскресное свидание с "Алавесом", который, кстати, нанес мадридцам поражение в первом круге, выглядело разминкой к этому марафону, аперитивом перед сытным застольем.
Очковые потери
Впрочем, не только. Это была еще и возможность сократить отставание от идущих впереди сине-гранатовых и "матрасников", которые в этом туре дружно потеряли очки: "Барса" лишь с помощью дубля Месси ушла от домашнего поражения в игре с "Валенсией" (2:2), а "красно-белые" неожиданно уступили в Севилье "Бетису" (0:1). Упускать свой шанс "Королевскому клубу" не стоило - конкуренты, как правило, скупы на такие подарки.
Карточный вопрос
При этом трем игрокам "Реала" следовало быть осторожнее других: Рамос, Начо и Модрич начали игру в воскресенье, имея по четыре предупреждения каждый. Следующая желтая карточка означала самоотвод от дерби с "атлетами", а Сантьяго Солари вряд ли хотел бы перед столь важным матчем терять кого-то из них.
Забегая вперед, отмечу - мадридцы сегодня обошлись без карточек любого цвета, фатального перебора не случилось.
Серия Бензема
Первый тайм подтвердил отличную для "сливочных" новость - Бензема сейчас в полном порядке. На исходе получаса француз открыл счет - гол этот стал для него десятым в ла лиге (за весь прошлый чемпионат он забил пять) и шестым в четырех последних играх. Подобную серию Карим выдавал давно: два года назад, в январе 2017-го - тогда он не уходил с поля без забитых мячей пять матчей кряду.
Моменты басков
В целом игра шла так, как того хотел "Реал"; "Алавес" редко решался на контратаки, хотя, если доходил до ворот Куртуа, получалось опасно. Порой тревогу создавали свои же игроки - дважды неосторожно пасовал вратарю Одриосола, и бельгийцу приходилось под прессингом выносить мяч куда подальше. До ударов в створ хозяйских ворот дело дошло только после перерыва, но огорчить Тибо гостям так и не удалось.
Голы Винисиуса и Диаса
Зато "Реал" под занавес встречи сумел упрочить преимущество, в три передачи пройдя от своей до чужой штрафной - Винисиус получил ответный пас от свежего Асенсио и легко переиграл вратаря баскской команды.
Последние минуты запомнились тем, как Мариано Диас, который вернулся на поле два месяца спустя, сначала несколько раз бездарно распорядился мячом, а затем забил отличный гол после навеса Одриосолы.
На этом решили остановиться. Крупная победа "Реала" приблизила "сливочных" к "Атлетико" - расстояние между соседями теперь лишь 2 очка. Мадридское дерби может серьезно повлиять на очередность преследователей "Барселоны", которая теперь опережает "Королевский клуб" уже не на 10, а на 8 баллов.
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